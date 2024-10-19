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Posted 19 октября, 14:28

Published 19 октября, 14:28

Modified 19 октября, 14:30

Updated 19 октября, 14:30

Цены на квартиры взлетели в Уфе

Цены на квартиры взлетели в Уфе

19 октября 2024, 14:28
Фото: 1MI
Посуточная аренда однокомнатных и трёхкомнатных квартир в столице Башкирии за год стала дороже на четверть — к такому выводу пришли аналитики портала «Циан», пишет РБК Уфа.

По данным экспертов, к октябрю 2024 года средняя цена снятия таких квартир на одну ночь достигла ₽2,9 тысячи. В тот же месяц 2023 года арендовать однушку можно было на 24% дешевле.

Посчитали аналитики и цены на студии, а также двушки и трёшки. Такие жилплощади в цене набрали чуть меньше. Так, цена студии на ночь не сильно отличается от стоимости однокомнатной квартиры — ₽2,8 тысячи в сутки (+15%). Двухкомнатную жилплощадь на сутки можно снять за ₽3,3 тысячи (+15%), трёхкомнатную — за 4,7 тысячи (+24%).

Ипотека без льгот не нужна Башкирии
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Ранее Mkset публиковал исследование о том, что в Башкирии резко упал спрос на ипотеки — такая ситуация, считают эксперты, связана с отменой программ льготных длительных кредитов и ужесточения условий существующих.

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