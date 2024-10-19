Цены на квартиры взлетели в Уфе

Posted 19 октября, 14:28
Published 19 октября, 14:28
Modified 19 октября, 14:30
Updated 19 октября, 14:30
По данным экспертов, к октябрю 2024 года средняя цена снятия таких квартир на одну ночь достигла ₽2,9 тысячи. В тот же месяц 2023 года арендовать однушку можно было на 24% дешевле.
Посчитали аналитики и цены на студии, а также двушки и трёшки. Такие жилплощади в цене набрали чуть меньше. Так, цена студии на ночь не сильно отличается от стоимости однокомнатной квартиры — ₽2,8 тысячи в сутки (+15%). Двухкомнатную жилплощадь на сутки можно снять за ₽3,3 тысячи (+15%), трёхкомнатную — за 4,7 тысячи (+24%).
Ранее Mkset публиковал исследование о том, что в Башкирии резко упал спрос на ипотеки — такая ситуация, считают эксперты, связана с отменой программ льготных длительных кредитов и ужесточения условий существующих.