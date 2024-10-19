Цены на квартиры взлетели в Уфе

Посчитали аналитики и цены на студии, а также двушки и трёшки. Такие жилплощади в цене набрали чуть меньше. Так, цена студии на ночь не сильно отличается от стоимости однокомнатной квартиры — ₽2,8 тысячи в сутки (+15%). Двухкомнатную жилплощадь на сутки можно снять за ₽3,3 тысячи (+15%), трёхкомнатную — за 4,7 тысячи (+24%).