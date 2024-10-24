Матч «Торпедо» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу



История встреч команд в КХЛ говорит сама за себя. За все время противостояний «Салават Юлаев» одержал 25 побед (с соотношением 18-4-3), забросив при этом 92 шайбы. В свою очередь, «Торпедо» может похвастаться 13 победами (12-0-1) и 82 голами в активе. Интрига заключается в том, что команды еще ни разу не встречались в этом сезоне — значит, каждый игрок будет стараться показать максимум своих возможностей, считают эксперты.