Матч «Торпедо» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу

Posted 24 октября, 11:20
Published 24 октября, 11:20
Modified 24 октября, 12:17
Updated 24 октября, 12:17
Встреча между «Салаватом Юлаевым» и «Торпедо», которая пройдет в Уфе на льду «Уфа-Арена», запланирована на 19:00 по уфимскому времени. Стоимость билетов варьируется от 500 до 2100 рублей. Следить за игрой также можно будет на БСТ (3+), KHL (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
История встреч команд в КХЛ говорит сама за себя. За все время противостояний «Салават Юлаев» одержал 25 побед (с соотношением 18-4-3), забросив при этом 92 шайбы. В свою очередь, «Торпедо» может похвастаться 13 победами (12-0-1) и 82 голами в активе. Интрига заключается в том, что команды еще ни разу не встречались в этом сезоне — значит, каждый игрок будет стараться показать максимум своих возможностей, считают эксперты.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам льда. Коэффициент на победу «Салавата Юлаева» составляет 2.09. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 4.50, а шансы на успех гостей из Нижнего Новгорода оцениваются коэффициентом 3.02. Что касается прогнозов на матч, то многие эксперты уверены: «Торпедо» не проиграет в первом периоде с коэффициентом 1.50.
Как ранее сообщал Mkset, уфимский хоккейный клуб вышел победителем из встречи с ХК «Сочи», проходившей в столице Башкирии во вторник, 22 октября.