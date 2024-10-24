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Posted 24 октября, 11:20

Published 24 октября, 11:20

Modified 24 октября, 12:17

Updated 24 октября, 12:17

«Салават Юлаев» и «Торпедо» сразятся в Уфе

Матч «Торпедо» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу

24 октября 2024, 11:20
Фото: 1MI

«Салават Юлаев» и «Торпедо» сразятся в Уфе

В четверг, 24 октября, «Салават Юлаев» примет «Торпедо» на башкирском льду, сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

Встреча между «Салаватом Юлаевым» и «Торпедо», которая пройдет в Уфе на льду «Уфа-Арена», запланирована на 19:00 по уфимскому времени. Стоимость билетов варьируется от 500 до 2100 рублей. Следить за игрой также можно будет на БСТ (3+), KHL (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

История противостояний


История встреч команд в КХЛ говорит сама за себя. За все время противостояний «Салават Юлаев» одержал 25 побед (с соотношением 18-4-3), забросив при этом 92 шайбы. В свою очередь, «Торпедо» может похвастаться 13 победами (12-0-1) и 82 голами в активе. Интрига заключается в том, что команды еще ни разу не встречались в этом сезоне — значит, каждый игрок будет стараться показать максимум своих возможностей, считают эксперты.

Прогнозы на матч

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам льда. Коэффициент на победу «Салавата Юлаева» составляет 2.09. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 4.50, а шансы на успех гостей из Нижнего Новгорода оцениваются коэффициентом 3.02. Что касается прогнозов на матч, то многие эксперты уверены: «Торпедо» не проиграет в первом периоде с коэффициентом 1.50.

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Как ранее сообщал Mkset, уфимский хоккейный клуб вышел победителем из встречи с ХК «Сочи», проходившей в столице Башкирии во вторник, 22 октября.

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