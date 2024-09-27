Уфимские фанаты в шоке от развода Шамана

Сам артист также имел жизненный опыт за спиной и встречаться со взрослой женщиной ему не впервой. Первая жена Марина Рощупкина — заведующая отделением в музыкальной школы в родном городе Дронова — Новомосковске (Тульская область). Знакомство произошло в 2007 году. Ему было 16 лет, а ей 22 года. Свадьба состоялась в 2012. Через два года родилась дочь — Варя. За несколько месяцев до знакомства с Еленой Мартыновой пара рассталась. Причиной называют роман Рощупкиной на стороне, о котором Ярослав узнал несколько позже, но не стал афишировать. Известно, что Shaman до сих пор активно участвует в жизни дочери.