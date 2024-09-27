Уфимские фанаты в шоке от развода Шамана

Posted 27 сентября, 05:20
Published 27 сентября, 05:20
Modified 27 сентября, 08:01
Updated 27 сентября, 08:01
На данный момент известно, что в браке пара состояла с 2017 года. Развод состоится в ноябре 2024 года.
Как только о разводе певца стало известно, он не стал отмалчиваться и прокомментировал ситуацию. Исполнитель сослался на сильную занятость и отсутствие свободного времени на личную жизнь.
— Мы с моей супругой Леной люди современные, у каждого свои дела и своя работа и поэтому все больше времени уходит на нее. С таким сложным графиком как у меня и такой серьезной загруженностью как у Елены, времени на личную жизнь, в классическом ее понимании — это совместные вечера, походы магазин и отпуск, практически нет. Решение о разводе взвешенное и обдуманное. Тут нет чьей либо инициативы, мы его обдумали вдвоем и совместно решили поступить таким образом. Отношения между нами, как между разведенными супругами останутся в хорошем тоне, — подчеркнул Шаман.
Елена Мартынова в свою очередь, также в деликатной форме подтвердила слова успешного артиста.
Свадьба Ярослава и Елены состоялась в ноябре 2017 года. Супруга старше его на 14 лет, красивая и успешная женщина, работает топ-менеджером у оператора связи России. В 2023 году по итогам опроса ВЦИОМ Shaman был назван певцом года. На момент знакомства многие близкие не понимали выбора Мартыновой, но она не сомневалась в грядущем успехе певца.
Многие эксперты считают, что первый муж Елены — Александр Цыпкин, в браке с которым она состояла до 2017 года, стал популярным литератором благодаря именно ей. Следующим удачным проектом стал Ярослав.
Сам артист также имел жизненный опыт за спиной и встречаться со взрослой женщиной ему не впервой. Первая жена Марина Рощупкина — заведующая отделением в музыкальной школы в родном городе Дронова — Новомосковске (Тульская область). Знакомство произошло в 2007 году. Ему было 16 лет, а ей 22 года. Свадьба состоялась в 2012. Через два года родилась дочь — Варя. За несколько месяцев до знакомства с Еленой Мартыновой пара рассталась. Причиной называют роман Рощупкиной на стороне, о котором Ярослав узнал несколько позже, но не стал афишировать. Известно, что Shaman до сих пор активно участвует в жизни дочери.
Несмотря на достойное поведение теперь уже почти бывших супругов, в СМИ появилось много разных комментариев, иногда, казалось бы, от людей, совершенно далеких от мира музыки. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов. В своих соцсетях он первым делом признается, что для него певец не является примером, а также он никогда не был поклонником его творчества. Политик подчеркнул, что не следит за его песнями, однако отметил, что развод с женой столь известного артиста — это плохой пример для остальных россиян, фанатов его творчества.
Ксения Собчак, ссылаясь на непроверенные анонимные каналы, называет возможной разлучницей Екатерину Мизулину, посетившую концерт певца 4 февраля Екатеринбурге.
Многие сходятся во мнении, что нынешняя супруга, красивая и независимая женщина не стала терпеть выходки певца. Одна из которых произошла на ковровой дорожке музыкальной премии с Мией Бойко. Проходя мимо он поцеловал молодую певицу в шею, но позже отшутился по этому поводу.
Шаман в гастролирует с новой программой «Победа», презентованной на Красной площади в День государственного флага. В планах артиста более ста концертов, в том числе в городах Новороссии. В графике выступлений Уфы нет.
Ранее его выступления в столице Башкирии подверглись серьезной критики из-за дороговизны билетов и не очень хорошей организации.
Также в социальных сетях многие фанаты певца из Башкирии оказались шокированы его решением о разводе.
— Объяснил свой развод занятостью, тоже мне причина. Я тоже супруга вижу только поздно вечером или вообще раз в несколько месяцев, он на вахте работает, но это же не причина разводится любящим людям. Я его очень люблю и этой новостью просто сбита с толку, — написала Елена Зайцева из Стерлитамака.
— Наш любименький Шаман разводится! Как так?! Мы всем рабочим коллективом ходили на его концерт, плакали тоже все вместе, а он разводится. Для меня это был образец примерного семьянина и патриота своей страны, а сейчас даже не знаю, что и думать, — парировала ей Айгуль Кутлякова.
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