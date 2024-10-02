Утильсбор в России: кому придется платить

Posted 2 октября, 12:39
Published 2 октября, 12:39
Modified 2 октября, 12:41
Updated 2 октября, 12:41
Пожалуй, новости о повышении утильсбора на автомобили на 70-80% с 1 октября 2024 года уже известны большинству. Теперь автопроизводители и импортеры, не обеспечившие достаточную локализацию производства, вынуждены будут выплачивать дополнительно 255,6 тысяч рублей за каждую машину в пользу государства. Это приведет к росту цен на импортные автомобили в России на 10-15% к следующему году. Однако не все осознают, что увеличение 2024 года — это только предвестие более серьезных изменений, предвестие дальнейшего повышения утильсбора. Индексация, разработанная Министерством промышленности и торговли, запланирована до 2030 года.
За ближайшие шесть лет это вполне может оказаться фатальным для российского автомобильного рынка — считают эксперты «Новых Известий».
Повышение утилизационного сбора не только скажется на ценах новых автомобилей, но и окажет значительное влияние на вторичный рынок. Импортные автомобили станут менее доступными для широкого круга потребителей, что приведет к увеличению спроса на отечественные модели. Однако, даже российские производители могут столкнуться с трудностями, ведь рост издержек на их продукцию также неизбежен. Не исключено, что некоторые компании будут вынуждены пересмотреть свою ценовую политику или даже сократить объемы производства.
Кроме того, новые законодательные меры могут привести к увеличению оттока потребителей в соседние страны, где цены на автомобили останутся более доступными. Это создаст дополнительные проблемы для отечественного автопрома, мешая ему развиваться и адаптироваться к новым условиям рынка.
Все это может привести и к ухудшению конкурентоспособности российской автомобильной отрасли на фоне глобальных производителей, которые продолжают внедрять инновации. Нехватка инвестиций и технологий в условиях жесткой конкуренции может стать серьезным препятствием для долгосрочного роста.
В итоге, 2024 год станет знаковым моментом, который откроет новую страницу в истории российского автопрома, определив его судьбу на многие годы вперед.
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