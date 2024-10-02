Утильсбор в России: кому придется платить

Пожалуй, новости о повышении утильсбора на автомобили на 70-80% с 1 октября 2024 года уже известны большинству. Теперь автопроизводители и импортеры, не обеспечившие достаточную локализацию производства, вынуждены будут выплачивать дополнительно 255,6 тысяч рублей за каждую машину в пользу государства. Это приведет к росту цен на импортные автомобили в России на 10-15% к следующему году. Однако не все осознают, что увеличение 2024 года — это только предвестие более серьезных изменений, предвестие дальнейшего повышения утильсбора. Индексация, разработанная Министерством промышленности и торговли, запланирована до 2030 года.