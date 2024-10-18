Странный смерч заметили в Башкирии

Как стало известно, 16 октября в обеденное время на одном из дворов Стерлитамака камера с жилого дома зафиксировала странное явление. На записи видно, как машина спокойно стоит на парковке, когда внезапно из дорожной пыли начинает формироваться вихрь. Этот «смерч», хоть и меньше своих крупных собратьев, все же достигал высоты в два раза больше, чем припаркованная рядом машина. Согласно записям, вихрь появился неожиданно и исчез так же быстро, оставив за собой лишь недоумение.