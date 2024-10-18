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Posted 18 октября, 05:36

Published 18 октября, 05:36

Modified 18 октября, 05:55

Updated 18 октября, 05:55

Странный смерч заметили в Башкирии

Странный смерч заметили в Башкирии

18 октября 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney
Необычное атмосферное явление удивило жителей Стерлитамака, сообщают в пятницу, 18 сентября, очевидцы в соцсетях.

Как стало известно, 16 октября в обеденное время на одном из дворов Стерлитамака камера с жилого дома зафиксировала странное явление. На записи видно, как машина спокойно стоит на парковке, когда внезапно из дорожной пыли начинает формироваться вихрь. Этот «смерч», хоть и меньше своих крупных собратьев, все же достигал высоты в два раза больше, чем припаркованная рядом машина. Согласно записям, вихрь появился неожиданно и исчез так же быстро, оставив за собой лишь недоумение.

Местные жители, ставшие свидетелями этого явления, активно обсуждали его в социальных сетях. Некоторые пользователи предположили, что это всего лишь игра ветра, другие же начали шутить о том, что в Стерлитамаке завелись свои «погодные аномалии».

— Видимо, погода решила удивить нас, — написал один из комментаторов.
— Нам в Стерлитамаке для полного «счастья», только смерча не хватало, — добавил другой местный житель.

Как считают эксперты, такие вихри могут возникать при сильном нагреве поверхности земли и образовании конвективных потоков воздуха. Они также отмечают, что подобные явления довольно распространены в осенний период.

— Хотя они не представляют опасности для людей и автомобилей, их появление может вызвать легкое замешательство, — добавили специалисты.
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Как ранее сообщал Mkset, в небе над регионом можно было увидеть редкое явление — летящую комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS).

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