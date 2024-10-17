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Posted 17 октября, 09:56

Published 17 октября, 09:56

Modified 17 октября, 09:58

Updated 17 октября, 09:58

Российским автомобилистам подсовывают контрафакт

Российским автомобилистам подсовывают контрафакт

17 октября 2024, 09:56
Фото: 1MI
В России вновь поднялась волна подделок, включая некачественное моторное масло и другие атрибуты, свойственные 90-м годам.

После 2022 года все крупнейшие производители моторных масел покинули российский рынок. Компании Mobil, Shell и Castrol больше не предлагают свою продукцию в стране, хотя покупатели все еще могут найти их товары в магазинах. Эксперты предостерегают автолюбителей: не стоит ориентироваться только на низкие цены.

Контрафактные товары поступают в значительных объемах, включая импорт из-за границы. По оценкам, не менее шести из десяти предлагаемых на рынке моторных масел являются подделками. Интересным аспектом нового вида мошенничества является то, что фальшивые автозапчасти в основном производятся для российских автомобилей, в то время как масла подделываются под известные западные марки. Эксперты акцентируют внимание на важности борьбы с такими фальсификатами. Однако остаётся вопрос, действительно ли все контрафактные запчасти годятся для ремонта автомобилей.

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