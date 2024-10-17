Российским автомобилистам подсовывают контрафакт

Контрафактные товары поступают в значительных объемах, включая импорт из-за границы. По оценкам, не менее шести из десяти предлагаемых на рынке моторных масел являются подделками. Интересным аспектом нового вида мошенничества является то, что фальшивые автозапчасти в основном производятся для российских автомобилей, в то время как масла подделываются под известные западные марки. Эксперты акцентируют внимание на важности борьбы с такими фальсификатами. Однако остаётся вопрос, действительно ли все контрафактные запчасти годятся для ремонта автомобилей.