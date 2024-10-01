В Башкирии горят комбайны

Posted 1 октября, 06:19
Published 1 октября, 06:19
Modified 1 октября, 07:50
Updated 1 октября, 07:50
Вечером в понедельник, 30 сентября, на полях Куюргазинского района Башкирии вспыхнул зерноуборочный комбайн. По словам очевидца, пламя быстро охватило технику, оставляя за собой лишь дымящиеся остатки. Прибывшие на место происшествия пожарные и добровольцы из Свободинского сельского совета оперативно взялись за ликвидацию огня, предотвращая дальнейшее распространение пламени.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Дознаватель МЧС России уже начал расследование для выяснения всех обстоятельств пожара.
— Причины возгораний могут быть различными: от неисправностей в оборудовании до нарушения правил эксплуатации, — считают эксперты.
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