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Posted 1 октября, 06:19

Published 1 октября, 06:19

Modified 1 октября, 07:50

Updated 1 октября, 07:50

В Башкирии горят комбайны

В Башкирии горят комбайны

1 октября 2024, 06:19
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Возгорание произошло в поле в Куюргазинском районе, сообщает во вторник, 1 октября, МЧС России.

Вечером в понедельник, 30 сентября, на полях Куюргазинского района Башкирии вспыхнул зерноуборочный комбайн. По словам очевидца, пламя быстро охватило технику, оставляя за собой лишь дымящиеся остатки. Прибывшие на место происшествия пожарные и добровольцы из Свободинского сельского совета оперативно взялись за ликвидацию огня, предотвращая дальнейшее распространение пламени.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Дознаватель МЧС России уже начал расследование для выяснения всех обстоятельств пожара.

— Причины возгораний могут быть различными: от неисправностей в оборудовании до нарушения правил эксплуатации, — считают эксперты.
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