Капризы погоды угрожают Башкирии

Тем не менее, несмотря на надвигающееся похолодание, отопление в Уфе пока не планируют включать. Как отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова, температурные колебания не будут продолжительными, и к концу недели в Республике ожидается потепление до +20°C. Это обстоятельство отодвигает начало отопительного сезона.