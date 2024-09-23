Капризы погоды угрожают Башкирии

Posted 23 сентября, 09:47
Published 23 сентября, 09:47
Modified 23 сентября, 10:22
Updated 23 сентября, 10:22
По информации Башгидромета, в ночи с 24 по 26 сентября на территории Республики Башкортостан ожидаются заморозки, как в воздухе, так и на поверхности почвы. Температура может опуститься до -5°C.
— Это создает риск для сельскохозяйственных культур и может повлиять на повседневную жизнь граждан, — считают эксперты.
Тем не менее, несмотря на надвигающееся похолодание, отопление в Уфе пока не планируют включать. Как отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова, температурные колебания не будут продолжительными, и к концу недели в Республике ожидается потепление до +20°C. Это обстоятельство отодвигает начало отопительного сезона.