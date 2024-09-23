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Posted 23 сентября, 09:47

Published 23 сентября, 09:47

Modified 23 сентября, 10:22

Updated 23 сентября, 10:22

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Капризы погоды угрожают Башкирии

23 сентября 2024, 09:47
Фото: 1MI

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Сюжет
Башкирия
Синоптики предупреждают о резком похолодании в Республике, сообщает в понедельник, 23 сентября, Госкомитет РБ по ЧС.

По информации Башгидромета, в ночи с 24 по 26 сентября на территории Республики Башкортостан ожидаются заморозки, как в воздухе, так и на поверхности почвы. Температура может опуститься до -5°C.

— Это создает риск для сельскохозяйственных культур и может повлиять на повседневную жизнь граждан, — считают эксперты.

Тем не менее, несмотря на надвигающееся похолодание, отопление в Уфе пока не планируют включать. Как отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова, температурные колебания не будут продолжительными, и к концу недели в Республике ожидается потепление до +20°C. Это обстоятельство отодвигает начало отопительного сезона.

Отопление в Уфе пока включать не планируют
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