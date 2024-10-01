Отопление включат в Башкирии сегодня

Posted 1 октября, 05:31
Published 1 октября, 05:31
Modified 1 октября, 07:48
Updated 1 октября, 07:48
Со 2 октября в Стерлитамаке стартует отопительный сезон. Однако стоит отметить, что тепло в многоквартирные дома будет подаваться не автоматически, а только по заявкам от управляющих компаний в БашРТС.
— Важно проверить состояние систем отопления в своих домах и убедиться, что управляющие компании подали заявки на подключение к теплу, — напоминают эксперты.
Кроме того, социальные учреждения также получат отопление лишь по заявкам.
Стоит отметить, что централизованная подача тепла во все объекты начнется только тогда, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов в течение пяти дней. Это правило установлено Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354.
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