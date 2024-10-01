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Posted 1 октября, 05:31

Published 1 октября, 05:31

Modified 1 октября, 07:48

Updated 1 октября, 07:48

Отопление включат в Башкирии сегодня

Отопление включат в Башкирии сегодня

1 октября 2024, 05:31
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Как сообщает во вторник, 1 октября, мэрия Стерлитамака, тепло будет подаваться по заявкам.

Со 2 октября в Стерлитамаке стартует отопительный сезон. Однако стоит отметить, что тепло в многоквартирные дома будет подаваться не автоматически, а только по заявкам от управляющих компаний в БашРТС.

— Важно проверить состояние систем отопления в своих домах и убедиться, что управляющие компании подали заявки на подключение к теплу, — напоминают эксперты.

Кроме того, социальные учреждения также получат отопление лишь по заявкам.

Стоит отметить, что централизованная подача тепла во все объекты начнется только тогда, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов в течение пяти дней. Это правило установлено Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354.

Названа дата включения отопления в Уфе
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