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Дворец борьбы

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Октябрь
Уфимский форум с Путиным обошёлся в ₽282 млн
22 октября, 13:40
Видео. Путин вышел к уфимцам из кортежа
18 октября, 08:29
Что Путин увидел в Уфе
18 октября, 07:39
В Уфе вводят обязательные COVID-тесты
16 октября, 04:44
Готовность №1: как Уфа встречает Путина
15 октября, 19:00
Что Путину покажут в Уфе
7 октября, 17:03
Сентябрь
Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин
28 сентября, 13:11
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова
24 сентября, 09:13
Уфимский форум презентовали на ВЭФ-2024
5 сентября, 19:04
Хабиров поручил Мавлиеву 500-летие Уфы
3 сентября, 09:36
Август
Дворец борьбы за ₽5 млрд открыли в Уфе
31 августа, 10:29
Школьники на стройке Дворца борьбы в Уфе: правда или нет
30 августа, 14:08
Мэру Донецка показали Уфу
30 августа, 14:04
Дворец борьбы в Уфе откроют в День города
30 августа, 10:46
В Уфе уже закрывают открытую позавчера новую дорогу
30 августа, 07:14
Уфимцам разрешили ходить и ездить вдоль дворца за ₽5 млрд
28 августа, 15:02
Роскошный дворец в Уфе осветят за ₽100 млн
22 августа, 09:47
Боги выбрали Уфу
21 августа, 08:46
Уфу перекроют из-за нового Дворца
16 августа, 06:20

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