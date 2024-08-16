Уфу перекроют из-за нового Дворца

В связи с проведением монтажных работ на фасаде здания Дворца борьбы в Уфе, местные власти вводят временные ограничения на движении по улице Архитектора Рехмукова — от заезда к дому №7 до пересечения с улицей Рудольфа Нуреева. С 23:00 19 августа и до 23:00 20 августа автомобилистам следует быть особенно внимательными, так как указанный участок дороги будет закрыт для проезда.