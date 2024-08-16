Уфу перекроют из-за нового Дворца

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 08:43
В связи с проведением монтажных работ на фасаде здания Дворца борьбы в Уфе, местные власти вводят временные ограничения на движении по улице Архитектора Рехмукова — от заезда к дому №7 до пересечения с улицей Рудольфа Нуреева. С 23:00 19 августа и до 23:00 20 августа автомобилистам следует быть особенно внимательными, так как указанный участок дороги будет закрыт для проезда.
Такие меры принимаются для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, а также для предотвращения возможных затруднений в ходе работ. Мэрия призывает горожан заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения в движении при подготовке поездок.