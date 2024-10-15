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Posted 15 октября, 19:00

Published 15 октября, 19:00

Modified 15 октября, 19:00

Updated 15 октября, 19:00

Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет

Готовность №1: как Уфа встречает Путина

15 октября 2024, 19:00
Фото: kremlin.ru
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет

Что покажут Путину в Уфе?

Сюжет
Владимир Путин в Уфе
Президент РФ Владимир Путин может посетить форум «Россия — спортивная держава» в Башкирии. Мы вспомнили о других визитах Владимира Путина в Республику и расскажем, что ему показывали в прошлые годы в Уфе и Башкортостане.

Международный спортивный Форум «Россия — спортивная держава» — значимое событие в области спорта, авторитетное мероприятие в РФ. Первый Всероссийский спортивный форум прошел в Казани. Затем эстафету приняли другие города России: Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс, Пермь и Владимирская область на территории спортивного курорта «Доброград» .

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал предстоящее событие в столице Башкирии.

— В этом году форум проходит в прекрасном городе Уфе, который отмечает свое 450-летие. Это прекрасный повод познакомиться с Республикой Башкортостан, которая в последние годы часто становится местом проведения крупных спортивных событий. Желаю всем участникам продуктивной работы, а также веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет, — отметил Михаил Дегтярев.

С 17 по 19 октября 2024 года спортивной столицей России станет Уфа. Ожидается приезд почетных гостей, в их числе — спортсмены и олимпийские чемпионы, представители власти спортивной отрасли, эксперты, бизнесмены, представители СМИ, делегации из сотни стран. Ожидается приезд и Президента России Владимира Путина. Это далеко не первый визит: Владимир Путин посещал Башкирию в разные годы и по разным поводам. Сегодня мы решили вспомнить, как это было.

Приезд Путина в Уфу в марте 2000 года

И. о. Президента России Владимир Путин был в Уфе с краткой рабочей поездкой. Он посетил УМПО, где побывал на производстве двигателей для истребителей «Су-27», «Су-30», «Су-39». В этот же день Владимиром Путиным и Муртазой Рахимовым было подписано Соглашение о мерах по оздоровлению государственных финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджету Республики Башкортостан.

Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет. Фото: kremlin.ru

Приезд Президента России Владимира Путина в июне 2001 года в Уфу

Возложение цветов памятнику российско-башкирской дружбы стало началом визита Владимира Путина. Также он встретился с членами Ассамблеи народов Башкирии, принял участие в награждении победителей скачек на ипподроме «Акбузат», побывал в тепличном хозяйстве совхоза «Алексеевский», в православном храме и в мечети.

— В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков, с дружбой народов, — сказал глава государства.
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет. Фото: kremlin.ru

Посещение Башкирии Владимиром Путиным в январе 2003 года

Лидер страны был в коротком отпуске на горнолыжном курорте Абзаково, а затем заехал в Уфу. Во время этой поездки Путин в сопровождении Муртазы Рахимова и официальных лиц направился в Уфимский государственный нефтяной технический университет, где общался со студентами и преподавателями. Интересовался особенностями обучения в университете, работой по переподготовке кадров. Рассказал о планах правительства увеличить оплату труда преподавателям и научным работникам в 2 раза, а надбавки за кандидатскую и докторскую степень в 3 раза. Затем Глава государства направился в новую мечеть «Ляля-Тюльпан». Владимир Путин осмотрел мечеть, а также провел беседу с верховным муфтием Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином и представителями высшего мусульманского духовенства Башкирии. А завершилась рабочая поездка в Уфу посещением торгово-делового комплекса «Гостиный двор» и общением с жителями столицы.

Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет. Фото: kremlin.ru
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет. Фото: kremlin.ru
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет. Фото: kremlin.ru
Путин зовёт в гости в Уфу
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Скачки и борьба: октябрь 2007 года

Владимир Путин на этот раз прилетел на празднование 450-летия вхождения Башкирии в состав России.

В программу посещений Президента вошли: монумент Дружбы, театрализованное представление на берегу реки Белой, скачки на ипподроме «Акбузат», финальные соревнования на Чемпионате мира по борьбе на поясах.

Путин на ШОС и БРИКС: июль 2015 года

Следующий визит Владимира Путина в Уфу состоялся на форумы ШОС и БРИКС, где он принял участие во встречах глав государств стран БРИКС и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Также Президент России провел отельные беседы с лидерами профсоюзных объединений стран БРИКС. Важнейшим событием саммита стало создание первых финансовых институтов в рамках объединения на общую сумму в $200 млрд. Что подчеркнуло растущее влияние крупнейших развивающихся стран в мировой экономике.

Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет. Фото: kremlin.ru

Чисто рабочая командировка: январь 2018 года

Глава государства был в Уфе с рабочим визитом, но пробыл в городе недолго — побывал на заводе Уфимском моторостроительном производственном объединении, провел совещание, встретился с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. Во время встречи обсудили социально-экономическое положение, а также развитие нефтехимического комплекса республики.

Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет. Фото: kremlin.ru

Путин на заводе в Уфе: август 2021

Владимир Путин встретился с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Президент побывал на площадке завода ООО «Цемикс» в Абзелиловском районе Башкирии, где принял участие в запуске завода сухих строительных смесей «Цемикс».

Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет. Фото: kremlin.ru

Прилетел на похороны: январь 2023

Глава государства прилетел в Уфу для прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Прощание с ним прошло в ГКЗ «Башкортостан».

Владимир Путин высоко оценил заслуги первого президента Башкирии

— Муртаза Рахимов внес существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве — в качестве субъекта Российской Федерации, проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории, — произнес президент.
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 летПутин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет
Путин в Уфе и Башкирии: все визиты за последние 25 лет. Фото: kremlin.ru

Столица Башкирии готовится к встрече гостей

Четыре площадки в Уфе подготовлены для Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава»:
Государственное автономное учреждение Центр спортивной подготовки РБ имени Римы Баталовой,
спортивный комплекс «Динамо»,
Универсальный спортивный комплекс «Уфа-Арена»,
Дворец борьбы, открытый 31 августа этого года.


Комплекс сооружений для гребного слалома и Центр фехтования Башкортостана имени Рамиля Аюпова — будут открыты в дни форума.

Фото: Пресс-служба администрации ГО г. Уфа
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