Готовность №1: как Уфа встречает Путина

Лидер страны был в коротком отпуске на горнолыжном курорте Абзаково, а затем заехал в Уфу. Во время этой поездки Путин в сопровождении Муртазы Рахимова и официальных лиц направился в Уфимский государственный нефтяной технический университет, где общался со студентами и преподавателями. Интересовался особенностями обучения в университете, работой по переподготовке кадров. Рассказал о планах правительства увеличить оплату труда преподавателям и научным работникам в 2 раза, а надбавки за кандидатскую и докторскую степень в 3 раза. Затем Глава государства направился в новую мечеть «Ляля-Тюльпан». Владимир Путин осмотрел мечеть, а также провел беседу с верховным муфтием Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином и представителями высшего мусульманского духовенства Башкирии. А завершилась рабочая поездка в Уфу посещением торгово-делового комплекса «Гостиный двор» и общением с жителями столицы.