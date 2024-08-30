Дворец борьбы в Уфе откроют в День города

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В последние дни жителей региона волнует вопрос: «Когда в Уфе откроют Дворец борьбы?». Mkset переадресовало вопрос в региональную администрацию Башкирии. Как сообщили в Правительстве Республики Башкортостан, открытие Дворца Борьбы в Уфе состоится в субботу, 31 августа. Точное время региональные власти пока не анонсируют. Но, как стало известно ранее, перекрытие проезда по новой дороге у Дворца борьбы в Уфе планируют снять к 15:00. Соответственно, торжественная церемония состоится в первой половине второго дня празднования Дня города в Уфе.
Празднование Дня города в Уфе началось в пятницу, 30 августа. На сегодня запланированы, по большей части, официальные мероприятия. Уфа принимает высокопоставленных гостей. В их числе мэр Донецка Алексей Плотников, который увидел мультимедийный фонтан в озере Кашкадан в Уфе, полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, участвующий сегодня в работе форума Ассоциации городов Поволжья. Среди участников официальных делегация значатся врио мэра Луганска Яна Пащенко и президент Абхазии Аслан Бжания.
Программа и афиша Дня города в Уфе размещена здесь.