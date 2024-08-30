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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Дворец борьбы в Уфе откроют в День города

Дворец борьбы в Уфе откроют в День города

30 августа 2024, 10:46
Фото: Радий Хабиров
Торжественное перерезание красной ленточки запланировано на субботу, сообщили Mkset в Правительстве Республики Башкортостан.

В последние дни жителей региона волнует вопрос: «Когда в Уфе откроют Дворец борьбы?». Mkset переадресовало вопрос в региональную администрацию Башкирии. Как сообщили в Правительстве Республики Башкортостан, открытие Дворца Борьбы в Уфе состоится в субботу, 31 августа. Точное время региональные власти пока не анонсируют. Но, как стало известно ранее, перекрытие проезда по новой дороге у Дворца борьбы в Уфе планируют снять к 15:00. Соответственно, торжественная церемония состоится в первой половине второго дня празднования Дня города в Уфе.

В Уфе уже закрывают открытую новую дорогу
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Празднование Дня города в Уфе началось в пятницу, 30 августа. На сегодня запланированы, по большей части, официальные мероприятия. Уфа принимает высокопоставленных гостей. В их числе мэр Донецка Алексей Плотников, который увидел мультимедийный фонтан в озере Кашкадан в Уфе, полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, участвующий сегодня в работе форума Ассоциации городов Поволжья. Среди участников официальных делегация значатся врио мэра Луганска Яна Пащенко и президент Абхазии Аслан Бжания.

Программа и афиша Дня города в Уфе размещена здесь.

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