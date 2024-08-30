mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Уфе уже закрывают открытую новую дорогу

В Уфе уже закрывают открытую новую дорогу

30 августа 2024, 07:14
Фото: 1MI
Движение там запустили не более трёх суток назад, сообщает мэрия Уфы.

С 30 августа по 31 августа движение транспорта будет ограничено на нескольких ключевых улицах города. Так, с 15:00 до 17:00 будет перекрыта улица Рудольфа Нуреева от бульвара Давлеткильдеева до улицы Энтузиастов.

В этот же период с 15:00 30 августа до 15:00 31 августа закроются также улицы Мусы Гареева и Архитектора Рехмукова в пределах от улицы Рудольфа Нуреева до Комсомольской. Это решение связано с подготовкой к торжественному открытию Дворца борьбы, сообщает мэрия Уфы.

Напомним, что улицу Архитектора Рехмукова открыли всего два дня назад — 28 августа 2024 года. Эта новая дорога длиной 456,9 метра соединяет микрорайон «Планета» с улицами Российской и проспектом Салавата Юлаева, обеспечивая удобный доступ для автомобилистов. Однако радость уфимцев от нового дорожного объекта оказалась недолгой.

В Уфе станет меньше пробок
Узнать подробнее

Городские службы призывают жителей и гостей столицы Башкортостана заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в движении.

Читайте также:
Уфимцам разрешили ходить и ездить вдоль дворца за ₽5 млрдПервокурсники помешают движению в УфеВызвать такси на линейку в Уфе и не обанкротиться
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Дорога#Ограничение движения#Башкортостан#Россия#Украина#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Мэрия#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Открытие#Автомобилисты#Подготовка#Российская улица#Ограничение#Городские службы#Курск#Курская область#Дворец борьбы#Улица#Улица Архитектора Рехмукова#Улица Рудольфа Нуреева#Улица Мусы Гареева#Салавата Юлаева проспект#Планета
Подпишитесь
День города в Уфе — как будет работать транспорт
Сегодня, 08:03
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
Сегодня, 04:45
Чиновники Башкирии отведут в школу 1207 первоклашек
Сегодня, 07:31
«Нежность» усмирила дебошира в Башкирии
Сегодня, 08:10
«Салават Юлаев» откроет сезон принципиальным дерби дома
Сегодня, 08:29