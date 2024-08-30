В Уфе уже закрывают открытую новую дорогу

В этот же период с 15:00 30 августа до 15:00 31 августа закроются также улицы Мусы Гареева и Архитектора Рехмукова в пределах от улицы Рудольфа Нуреева до Комсомольской. Это решение связано с подготовкой к торжественному открытию Дворца борьбы, сообщает мэрия Уфы.