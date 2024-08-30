В Уфе уже закрывают открытую новую дорогу

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
С 30 августа по 31 августа движение транспорта будет ограничено на нескольких ключевых улицах города. Так, с 15:00 до 17:00 будет перекрыта улица Рудольфа Нуреева от бульвара Давлеткильдеева до улицы Энтузиастов.
В этот же период с 15:00 30 августа до 15:00 31 августа закроются также улицы Мусы Гареева и Архитектора Рехмукова в пределах от улицы Рудольфа Нуреева до Комсомольской. Это решение связано с подготовкой к торжественному открытию Дворца борьбы, сообщает мэрия Уфы.
Напомним, что улицу Архитектора Рехмукова открыли всего два дня назад — 28 августа 2024 года. Эта новая дорога длиной 456,9 метра соединяет микрорайон «Планета» с улицами Российской и проспектом Салавата Юлаева, обеспечивая удобный доступ для автомобилистов. Однако радость уфимцев от нового дорожного объекта оказалась недолгой.
Городские службы призывают жителей и гостей столицы Башкортостана заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в движении.