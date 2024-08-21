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Updated Сегодня, 09:26

Дворец за ₽5 млрд в Уфе украсили «древними греками»

Боги выбрали Уфу

21 августа 2024, 08:46
Фото: Минспорта Башкирии

Дворец за ₽5 млрд в Уфе украсили «древними греками»

Барельефы, изображающие древнегреческих борцов, появились над входной группой строящегося Дворца спорта, сообщают очевидцы.

Новую скульптурную композицию читатели сравнили с пантеоном богов Древней Греции. Впрочем, в сообщении Минспорта Башкирии говорится, что никаких высших существ арт-объект не изображает — отсылает он, судя по всему, к традициям греко-римской борьбы.

Созданием скульптур занимался Салават Щербаков — автор знаменитого памятника генералу Минигали Шаймуратова, открытого в Уфе в 2022 году.

Дворец борьбы планируют открыть в столице Башкирии к её юбилею, который отмечается 31 августа 2024 года. Его создание обошлось примерно в ₽5 млрд.

Фото: Минспорта Башкирии

Уфимцы уже успели поделиться в соцсетях своим мнением об арт-объекте, а заодно поднять наболевшие темы. В частности, людей не устраивает, что рядом с построенным в короткие сроки «юбилейным дворцом» находится несколько долгостроев.

— А напротив стоит школа, в которой нуждается весь район — и непонятно, когда её достроят.
— И церковь не могут достроить вечность… А это — пожалуйста. — намекнул уфимец на виднеющийся на снимках позади Собор Воскресения Хритосова.
— Так высоко, не видно же. Перед входом надо было поставить.

Впрочем, многие остались арт-объектом вполне довольны.

— Очень красиво, прям необычно так.
— Одни ворчуны что ли здесь? Это греко-римская борьба, вообще-то. Шикарный барельеф.
Сказку в Уфе уничтожат
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Ранее в Уфе заявили о сносе арт-объектов на аллее «В гостях у сказки» — скульптуры, открытые ещё в советское время, стали напоминать героев фильмов ужасов.

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