Боги выбрали Уфу

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Новую скульптурную композицию читатели сравнили с пантеоном богов Древней Греции. Впрочем, в сообщении Минспорта Башкирии говорится, что никаких высших существ арт-объект не изображает — отсылает он, судя по всему, к традициям греко-римской борьбы.
Созданием скульптур занимался Салават Щербаков — автор знаменитого памятника генералу Минигали Шаймуратова, открытого в Уфе в 2022 году.
Дворец борьбы планируют открыть в столице Башкирии к её юбилею, который отмечается 31 августа 2024 года. Его создание обошлось примерно в ₽5 млрд.
Уфимцы уже успели поделиться в соцсетях своим мнением об арт-объекте, а заодно поднять наболевшие темы. В частности, людей не устраивает, что рядом с построенным в короткие сроки «юбилейным дворцом» находится несколько долгостроев.
— А напротив стоит школа, в которой нуждается весь район — и непонятно, когда её достроят.
— И церковь не могут достроить вечность… А это — пожалуйста. — намекнул уфимец на виднеющийся на снимках позади Собор Воскресения Хритосова.
— Так высоко, не видно же. Перед входом надо было поставить.
Впрочем, многие остались арт-объектом вполне довольны.
— Очень красиво, прям необычно так.
— Одни ворчуны что ли здесь? Это греко-римская борьба, вообще-то. Шикарный барельеф.
Ранее в Уфе заявили о сносе арт-объектов на аллее «В гостях у сказки» — скульптуры, открытые ещё в советское время, стали напоминать героев фильмов ужасов.