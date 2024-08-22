Роскошный дворец в Уфе осветят за ₽100 млн

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В Уфе стартовал приём заявок на торги за право установки освещения нового Дворца борьбы. Напомним, открытие спортивного объекта состоится к грядущему 450-летнему юбилею башкирской столицы — его будут отмечать 30–31 августа.
Как гласит информация на портале ГИС «Торги», начальная цена лота — ₽99 млн. Комплекс предприятию-победителю предстоит оснастить 159 прожекторами китайского производителя Acme или оборудованием с аналогичными характеристиками.
Принимать заявки будут до 6 сентября, сами же торги пройдут 9 сентября. Ранее Mkset сообщал о том, что над входной группой здания появился барельеф, изображающий древнегреческий сюжет.