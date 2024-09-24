Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова

С начала августа 2024 года ГАУ «Центр спортивной подготовки „Дворец борьбы“, главный заказчик сервиса к событию, объявил 28 электронных торгов для поставщиков услуг. Общая сумма объявленных к моменту публикации этого обзора госзакупок превышает ₽143 млн. Самыми затратными услугами для бюджета Республики Башкортостан оказались перелеты участников и питание. Так, почти в ₽30 млн „Дворец борьбы“ оценил питание участников, почетных гостей, представителей СМИ, персонала организаторов XII Международного спортивного форума „Россия — спортивная держава“. На эту сумму три дня, с 17 по 19 октября, в самом Дворце борьбы и шатре напротив должны кормить. Всего на эту сумму запланированы 32 обеда, ужина или кофе-брейка примерно на 8 000 ежедневно. В расчете на персону выходит оценить даже демократично: всего-то примерно ₽300 на человека в день. Да и сам „спортивный корм“ не отличается изысками: чай, кофе, винегрет, плов, выпечка, компот.