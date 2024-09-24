Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова

Posted 24 сентября, 09:13
Published 24 сентября, 09:13
Modified 24 сентября, 17:16
Updated 24 сентября, 17:16
Президент России Владимир Путин еще в начале осени 2024 года приглашал гостей в Уфу на проведение XII Международного спортивного форума «Россия — Спортивная держава». По последним данным от органов исполнительной власти, в Уфу на форум «Россия — спортивная держава» приедут делегации из 100 стран мира: уже поступило около 2 000 заявок на участие, для гостей уже забронировали более 2 500номеров в 15 гостиницах города.
К этому статусному для Башкирии событию в Уфе готовятся долго. В первую очередь, строителям нужно в срок, до середины октября, успеть сдать все анонсированные ранее объекты. Так, на свое 450-летие Уфа получила «Дворец борьбы» за ₽5 млрд. Ближе к финишной прямом находится уже и центр фехтования с комплекса гребного слалома.
Дедлайны всем известны, но успеют ли и в каком виде — покажет время. В любом случае, если новыми спортивными объектами удивить гостей XII Международного спортивного форума «Россия — Спортивная держава» не удастся, всегда можно сгладить впечатления гостеприимством. Так скажем, добавить к ложку дегтя бочку мёда. А уж с чем, а с мёдом в Башкирии проблем нет.
С начала августа 2024 года ГАУ «Центр спортивной подготовки „Дворец борьбы“, главный заказчик сервиса к событию, объявил 28 электронных торгов для поставщиков услуг. Общая сумма объявленных к моменту публикации этого обзора госзакупок превышает ₽143 млн. Самыми затратными услугами для бюджета Республики Башкортостан оказались перелеты участников и питание. Так, почти в ₽30 млн „Дворец борьбы“ оценил питание участников, почетных гостей, представителей СМИ, персонала организаторов XII Международного спортивного форума „Россия — спортивная держава“. На эту сумму три дня, с 17 по 19 октября, в самом Дворце борьбы и шатре напротив должны кормить. Всего на эту сумму запланированы 32 обеда, ужина или кофе-брейка примерно на 8 000 ежедневно. В расчете на персону выходит оценить даже демократично: всего-то примерно ₽300 на человека в день. Да и сам „спортивный корм“ не отличается изысками: чай, кофе, винегрет, плов, выпечка, компот.
Совсем иной размах у тендера на ₽5 897 700. Это сумма одного приема пищи для всего 500 человек. Или почти по ₽12 000 за персону. С такими гостеприимством будут потчевать во время официального приема от имени Главы Республики Башкортостан для участников XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Заглянем в меню светского раута.
|
Фруктовая ваза, сезонная: 55 штук по 2 кг каждая
|
«Урал-батыр»: конина в/к, казылылык, кабырга из конины, ветчина из конины
|
Язык отварной с хреном и горчицей, зелень
|
Ассорти из овощей и зелени (огурец свежий, помидор свежий, перец болгарский, сельдерей, редис, микс листового салата, зелень)
|
Лосось слабосоленый
|
Премиальные сыры (камамбер, дорблю, пармезан, бри)
|
Ассорти из солений (квашеная капуста, огурцы маринованные, томаты маринованные, черемша, чеснок)
|
Капрезе в общем блюде с томатами (помидор свежий, моцарелла, песто с базиликом, крем бальзамический, орех кедровый, базилик свежий, микс листового салата)
|
Ассорти из сала (отварной картофель, лук, конское сало, белорусское, копченое сало) с двумя видами хлеба
|
Сельдь с картофелем
|
Ремесленный хлеб с маслом
|
Кыстыбый с картофелем /с пшеном
|
Тугеряклер из гуся с клюквенным конфитюром (миниатюрные жареные пирожки с хрустящей корочкой и сочной начинкой, 15 шт. в стол)
|
Пирог с красным творогом
|
Пирог с капустой и грибами
|
Бакинские томаты с луком
В этом разделе меню ассортимента нет. Значится лишь казылык отварной с картофелем. Что это?
В башкирском языке слово «казы» изначально указывало на жир, который получали с брюшной части и ребер лошади. Этот продукт ценился за свои вкусовые качества и высокую питательность. Со временем термин стал применяться и по отношению к домашней колбасе, сделанной из этого дорогостоящего компонента. Что касается «казылыка», то это более обширное понятие, которое включает в себя все виды колбас из конины.
|
Бульон куриный, корот
|
Мини зур-беляш
Гусь, запеченный с гарниром губадия. Например, запечённые ножка и грудка башкирского гуся с гарниром губадия в одном из уфимских ресторанов обойдет почти в ₽1 900 за порцию. Губадия — это блюдо татарской, а также Чувашской и Башкирской национальной кухни, закрытый круглый многослойный пирог. Традиционный вариант сладкий и подается к чаю, однако, существуют вариации рецепта, включающие мясо. Например, как это будет на приёме спортсменов.
|
Филе сибаса с овощами гриль и соусом «Морне», средиземноморский
|
Говяжий брискет с картофелем на гриле и грибным соусом
|
Винегрет
|
Салат с копченным лососем и цитрусовым соусом (лосось копченый, микс салата, помидор черри, соус цитрусовый, огурец свежий, редис)
|
Ассорти из национальных десертов (чак-чак, баурсак, хворост)
|
Пирожное медовое с шоколадными «пчелами» (от кондитера)
|
Пирожное красный бархат с шоколадными сотами (от кондитера)
|
Мед в сотах
|
Варенье
|
Мед бортевой
|
Мед цветочный
|
Мед гречишный
|
Чак-чак в стол на вип-столы с оформлением
|
Ассорти из национальной выпечки (вак-беляш, курник, губадия с кызыл эремсек)
|
Кызыл эремсек с голубикой
|
Чай с башкирскими травами
|
Кофе натуральный
|
Вода в стекле
|
Ягодный микс
|
Компот вишневый
|
Кумыс 15 литров
|
Лимон
|
Молоко
|
Вино красное географического происхождения сухое — 100 бутылок
|
Вино белое географического происхождения сухое — 200 бутылок
|
Водка «Курай на кумысе» / «Дикий Мед» — 140 бутылок
Прием состоится 17 или 18 октября, точная дата еще не определена. Но уже известно, что прием состоится на Менделеева, 158. Это адрес «Уфа Экспо».
Среди вип-гостей будет 50 человек категории «супер-вип». Их рассадят за отдельными столами, укрытыми скатертями в пол. Почему-то обязательное требования сотрудников «Дворца спорта» касается то, что так глубоко скатерти должны закрывать только внешнюю сторону столов. Зачем короткие скатерти со стороны «супер-вип» гостей и чьи очаровательные ножки могут оказаться в опасности, можно только предполагать