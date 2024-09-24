mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 09:13

Published 24 сентября, 09:13

Modified 24 сентября, 17:16

Updated 24 сентября, 17:16

Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова

Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова

24 сентября 2024, 09:13
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
Подготовка к проведению в Уфе XII Международного спортивного форума «Россия — Спортивная держава» входит в заключительную стадию: Mkset изучит документацию к трем десяткам закупкам чиновников и удивился аппетитам.

Президент России Владимир Путин еще в начале осени 2024 года приглашал гостей в Уфу на проведение XII Международного спортивного форума «Россия — Спортивная держава». По последним данным от органов исполнительной власти, в Уфу на форум «Россия — спортивная держава» приедут делегации из 100 стран мира: уже поступило около 2 000 заявок на участие, для гостей уже забронировали более 2 500номеров в 15 гостиницах города.

К этому статусному для Башкирии событию в Уфе готовятся долго. В первую очередь, строителям нужно в срок, до середины октября, успеть сдать все анонсированные ранее объекты. Так, на свое 450-летие Уфа получила «Дворец борьбы» за ₽5 млрд. Ближе к финишной прямом находится уже и центр фехтования с комплекса гребного слалома.

Дедлайны всем известны, но успеют ли и в каком виде — покажет время. В любом случае, если новыми спортивными объектами удивить гостей XII Международного спортивного форума «Россия — Спортивная держава» не удастся, всегда можно сгладить впечатления гостеприимством. Так скажем, добавить к ложку дегтя бочку мёда. А уж с чем, а с мёдом в Башкирии проблем нет.

Путин зовёт в гости в Уфу
Узнать подробнее

С начала августа 2024 года ГАУ «Центр спортивной подготовки „Дворец борьбы“, главный заказчик сервиса к событию, объявил 28 электронных торгов для поставщиков услуг. Общая сумма объявленных к моменту публикации этого обзора госзакупок превышает ₽143 млн. Самыми затратными услугами для бюджета Республики Башкортостан оказались перелеты участников и питание. Так, почти в ₽30 млн „Дворец борьбы“ оценил питание участников, почетных гостей, представителей СМИ, персонала организаторов XII Международного спортивного форума „Россия — спортивная держава“. На эту сумму три дня, с 17 по 19 октября, в самом Дворце борьбы и шатре напротив должны кормить. Всего на эту сумму запланированы 32 обеда, ужина или кофе-брейка примерно на 8 000 ежедневно. В расчете на персону выходит оценить даже демократично: всего-то примерно ₽300 на человека в день. Да и сам „спортивный корм“ не отличается изысками: чай, кофе, винегрет, плов, выпечка, компот.

Фото: Госзакупки

Совсем иной размах у тендера на ₽5 897 700. Это сумма одного приема пищи для всего 500 человек. Или почти по ₽12 000 за персону. С такими гостеприимством будут потчевать во время официального приема от имени Главы Республики Башкортостан для участников XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Заглянем в меню светского раута.

Мясная тарелка из башкирских деликатесов: казылык вяленый, казылык отварной, гусь вяленый, тутырма, копчёный бекон из конины — 1 490.00 ₽Мясная тарелка из башкирских деликатесов: казылык вяленый, казылык отварной, гусь вяленый, тутырма, копчёный бекон из конины — 1 490.00 ₽
Мясная тарелка из башкирских деликатесов: казылык вяленый, казылык отварной, гусь вяленый, тутырма, копчёный бекон из конины — 1 490.00 ₽. Фото: honey.rest

Холодные закуски

 

Фруктовая ваза, сезонная: 55 штук по 2 кг каждая

«Урал-батыр»: конина в/к, казылылык, кабырга из конины, ветчина из конины

Язык отварной с хреном и горчицей, зелень

Ассорти из овощей и зелени (огурец свежий, помидор свежий, перец болгарский, сельдерей, редис, микс листового салата, зелень)

Лосось слабосоленый

Премиальные сыры (камамбер, дорблю, пармезан, бри)

Ассорти из солений (квашеная капуста, огурцы маринованные, томаты маринованные, черемша, чеснок)

Капрезе в общем блюде с томатами (помидор свежий, моцарелла, песто с базиликом, крем бальзамический, орех кедровый, базилик свежий, микс листового салата)

Ассорти из сала (отварной картофель, лук, конское сало, белорусское, копченое сало) с двумя видами хлеба

Сельдь с картофелем

Ремесленный хлеб с маслом

Кыстыбый с картофелем /с пшеном

Тугеряклер из гуся с клюквенным конфитюром (миниатюрные жареные пирожки с хрустящей корочкой и сочной начинкой, 15 шт. в стол)

Пирог с красным творогом

Пирог с капустой и грибами

Бакинские томаты с луком
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме ХабироваШоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова. Фото: mkset.ru

Горячие закуски

 

В этом разделе меню ассортимента нет. Значится лишь казылык отварной с картофелем. Что это?

В башкирском языке слово «казы» изначально указывало на жир, который получали с брюшной части и ребер лошади. Этот продукт ценился за свои вкусовые качества и высокую питательность. Со временем термин стал применяться и по отношению к домашней колбасе, сделанной из этого дорогостоящего компонента. Что касается «казылыка», то это более обширное понятие, которое включает в себя все виды колбас из конины.

Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме ХабироваШоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова. Фото: mkset.ru

Первые блюда

 

Бульон куриный, корот

Мини зур-беляш
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме ХабироваШоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова. Фото: baldezh.top

Горячее с шоу-подачей

 

Гусь, запеченный с гарниром губадия. Например, запечённые ножка и грудка башкирского гуся с гарниром губадия в одном из уфимских ресторанов обойдет почти в ₽1 900 за порцию. Губадия — это блюдо татарской, а также Чувашской и Башкирской национальной кухни, закрытый круглый многослойный пирог. Традиционный вариант сладкий и подается к чаю, однако, существуют вариации рецепта, включающие мясо. Например, как это будет на приёме спортсменов.

Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме ХабироваШоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова. Фото: mkset.ru

Горячие блюда

 

Филе сибаса с овощами гриль и соусом «Морне», средиземноморский

Говяжий брискет с картофелем на гриле и грибным соусом
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме ХабироваШоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова. Фото: mkset.ru

Салаты

 

Винегрет

Салат с копченным лососем и цитрусовым соусом (лосось копченый, микс салата, помидор черри, соус цитрусовый, огурец свежий, редис)
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме ХабироваШоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова. Фото: mkset.ru

Отдельный национальный чайный стол

 

Ассорти из национальных десертов (чак-чак, баурсак, хворост)

Пирожное медовое с шоколадными «пчелами» (от кондитера)

Пирожное красный бархат с шоколадными сотами (от кондитера)

Мед в сотах

Варенье

Мед бортевой

Мед цветочный

Мед гречишный

Чак-чак в стол на вип-столы с оформлением

Ассорти из национальной выпечки (вак-беляш, курник, губадия с кызыл эремсек)

Кызыл эремсек с голубикой
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме ХабироваШоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова. Фото: mkset.ru

Напитки

 

Чай с башкирскими травами

Кофе натуральный

Вода в стекле

Ягодный микс

Компот вишневый

Кумыс 15 литров

Лимон

Молоко

Вино красное географического происхождения сухое — 100 бутылок

Вино белое географического происхождения сухое — 200 бутылок

Водка «Курай на кумысе» / «Дикий Мед» — 140 бутылок

Прием состоится 17 или 18 октября, точная дата еще не определена. Но уже известно, что прием состоится на Менделеева, 158. Это адрес «Уфа Экспо».

Среди вип-гостей будет 50 человек категории «супер-вип». Их рассадят за отдельными столами, укрытыми скатертями в пол. Почему-то обязательное требования сотрудников «Дворца спорта» касается то, что так глубоко скатерти должны закрывать только внешнюю сторону столов. Зачем короткие скатерти со стороны «супер-вип» гостей и чьи очаровательные ножки могут оказаться в опасности, можно только предполагать

Читайте также:
Слесарь рухнул вместе с ЛЭП в БашкирииТри иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвахВ Уфе открывают новую поликлинику
#Юлия Литвиненко#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Чиновники#Госзакупки#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Питание#Чай#Вино#Кофе#Дворец борьбы#Гастрономия#Международный спортивный форум#Элитное вино#Холодные закуски#Горячие закуски#Премиум сыры#Гусь#Сибас#Традиционная кухня#Национальные десерты
Подпишитесь
Популярное