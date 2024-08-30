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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Школьники на стройке Дворца борьбы в Уфе: правда или нет

Школьники на стройке Дворца борьбы в Уфе: правда или нет

30 августа 2024, 14:08
Фото: 1MI
В соцсетях распространяется информация о том, что школьники работают по 12 часов на стройке Дворца борьбы. Так ли это на самом деле?
Сюжет
Дети

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

На стройке в Уфе сняли видео, как на объекте работают четырнадцатилетние дети, которые проводят по двенадцать часов в день в условиях, явно неподходящих для их возраста. Сами подростки утверждают, что они подметают территорию стройки. И примерно, по их данным, таких подростков на территории стройки около 40 ребят.

Однако что же говорит руководство компании-застройщика о данной ситуации?

Гендиректор строительной компании Константин Афанасьев опроверг слухи о детском труде на своем объекте.

— Быть такого не может, — заявил он изданию Mkset.

Афанасьев уверяет, что надзорные органы проверяют стройку практически каждую неделю и что все работники имеют соответствующие документы.

Видео: 1MI
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