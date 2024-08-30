Школьники на стройке Дворца борьбы в Уфе: правда или нет

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
На стройке в Уфе сняли видео, как на объекте работают четырнадцатилетние дети, которые проводят по двенадцать часов в день в условиях, явно неподходящих для их возраста. Сами подростки утверждают, что они подметают территорию стройки. И примерно, по их данным, таких подростков на территории стройки около 40 ребят.
Однако что же говорит руководство компании-застройщика о данной ситуации?
Гендиректор строительной компании Константин Афанасьев опроверг слухи о детском труде на своем объекте.
— Быть такого не может, — заявил он изданию Mkset.
Афанасьев уверяет, что надзорные органы проверяют стройку практически каждую неделю и что все работники имеют соответствующие документы.