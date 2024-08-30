Школьники на стройке Дворца борьбы в Уфе: правда или нет

На стройке в Уфе сняли видео, как на объекте работают четырнадцатилетние дети, которые проводят по двенадцать часов в день в условиях, явно неподходящих для их возраста. Сами подростки утверждают, что они подметают территорию стройки. И примерно, по их данным, таких подростков на территории стройки около 40 ребят.