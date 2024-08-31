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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Дворец борьбы за ₽5 млрд открыли в Уфе

Дворец борьбы за ₽5 млрд открыли в Уфе

31 августа 2024, 10:29
Фото: Андрей Назаров / Telegram
В Уфе 31 августа — в день празднования 450-летнего юбилея города — состоялось открытие нового спортивного объекта.

Напомним, о дне открытия Дворца борьбы ранее сообщал Mkset. Церемония открытия объекта отметилась выступлениями Николая Баскова и танцоров в костюмах, отсылающих к античной тематике.

В октябре на базе Дворца борьбы собираются провести форум «Россия — спортивная держава». Во дворце размещены спортивные залы, школа борьбы, площадки для различных игр с мячом, а также залы для выступлений и конференций.

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Стоимость возведения объекта составила ₽5 млрд. При этом незадолго до открытия власти региона также закупили иллюминацию на ₽100 млн.

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