Дворец борьбы за ₽5 млрд открыли в Уфе

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Напомним, о дне открытия Дворца борьбы ранее сообщал Mkset. Церемония открытия объекта отметилась выступлениями Николая Баскова и танцоров в костюмах, отсылающих к античной тематике.
В октябре на базе Дворца борьбы собираются провести форум «Россия — спортивная держава». Во дворце размещены спортивные залы, школа борьбы, площадки для различных игр с мячом, а также залы для выступлений и конференций.
Стоимость возведения объекта составила ₽5 млрд. При этом незадолго до открытия власти региона также закупили иллюминацию на ₽100 млн.