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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Мэру Донецка показали Уфу

Мэру Донецка показали Уфу

30 августа 2024, 14:04
Фото: Сергей Плотников / Telegram
В числе гостей, которых столица Башкирии приняли в дни празднования своего юбилея, оказался глава донецкой администрации Алексей Кулемзин — сообщил мэр Октябрьского района города Сергей Плотников.

У себя в соцсетях уфимский чиновник отчитался о встрече с коллегой из Донецка. Как рассказал Плотников, одним из общественных пространств, которое продемонстрировали Кулемзина, выбрали парк «Кашкадан».

— Не могли не пригласить наших гостей в парк <…> Рассказали им о проделанной работе, — написал Плотников.

Напомним, в «Кашкадане» в 2022 году провели масштабную реконструкцию. На одноимённом озере тогда был открыт крупнейший в Башкирии музыкальный фонтан.

Фото: Сергей Плотников / Telegram

Мэр Донецка Кулемзин работал в городской администрации с 1998 года. В аппарате он трудился до 2014 года, в 2015 году стал депутатом Народного Совета Донецкой Народной Республики. В 2016 году был назначен врио главы донецкой администрации, полноценно в эту должность вошёл только в 2019 году.

Дворец борьбы в Уфе откроют в День города
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Ранее Mkset сообщал о дате открытия Дворца борьбы, который строился в Уфе в рамках облагораживания региональной столицы к юбилею.

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