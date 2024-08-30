Мэру Донецка показали Уфу

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
У себя в соцсетях уфимский чиновник отчитался о встрече с коллегой из Донецка. Как рассказал Плотников, одним из общественных пространств, которое продемонстрировали Кулемзина, выбрали парк «Кашкадан».
— Не могли не пригласить наших гостей в парк <…> Рассказали им о проделанной работе, — написал Плотников.
Напомним, в «Кашкадане» в 2022 году провели масштабную реконструкцию. На одноимённом озере тогда был открыт крупнейший в Башкирии музыкальный фонтан.
Мэр Донецка Кулемзин работал в городской администрации с 1998 года. В аппарате он трудился до 2014 года, в 2015 году стал депутатом Народного Совета Донецкой Народной Республики. В 2016 году был назначен врио главы донецкой администрации, полноценно в эту должность вошёл только в 2019 году.
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