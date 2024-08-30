Мэру Донецка показали Уфу

Мэр Донецка Кулемзин работал в городской администрации с 1998 года. В аппарате он трудился до 2014 года, в 2015 году стал депутатом Народного Совета Донецкой Народной Республики. В 2016 году был назначен врио главы донецкой администрации, полноценно в эту должность вошёл только в 2019 году.