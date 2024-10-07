Что Путину покажут в Уфе

Уфимский Дворец борьбы был открыт к 450-летнему юбилею башкирской столицы, который отмечался 31 августа 2024 года. Так или иначе, новый объект должен будет стать одной из главных площадок форума, однако никаких соревнований в нём проводить с 17 по 19 октября не собираются — Дворец борьбы будет площадкой для деловой программы: круглых столов, различных конференций и семинаров.