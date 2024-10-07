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Posted 7 октября, 17:03

Published 7 октября, 17:03

Modified 7 октября, 18:52

Updated 7 октября, 18:52

Путину покажут новые спортивные объекты в Уфе

Что Путину покажут в Уфе

7 октября 2024, 17:03
Фото: пресс-служба Кремля

Путину покажут новые спортивные объекты в Уфе

В столице Башкирии с 17 по 19 октября 2024 года будет проходить будет проходить форум «Россия — спортивная держава», в ходе него ожидаются визит Президента РФ Владимира Путина и открытие ряда спортивных объектов — Mkset рассказывает, чем собираются хвалиться власти региона перед главой государства.

Всего оргкомитет выбрал несколько площадок для проведения мероприятий — Дворец борьбы, Центр фехтования, ЦСП РБ им. Баталовой, стадион «Динамо», «Уфа-Арену», сооружения для гребного слалома и проспект Октября. Некоторые из спортивных объектов будут открыты в дни форума. Остановимся на них детально. Подробно о программе же Mkset ранее рассказывал в другой публикации

Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин
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Центр фехтования

  • Обошёлся региональному бюджету в ₽1 млрд.

Власти региона — в частности, сам глава Башкирии Радий Хабиров — презентуют Центр Фехтования как крайне «современный и технологически насыщенный». Его площадь составляет 6 тысяч кв. м. Помимо индивидуальных залов, конференц-залов, тренерских комнат и ряда других помещений, имеет спортзал «42 на 42», бассейн, а также восемь дорожек для фехтования.

Подобных комплексов в России как минимум два: один с тремя филиалами расположен в Подмосковье, другой — в Новосибирске. Хабиров уверенно утверждает, что уфимский объект будет на порядок выше них.

Первые соревнования Центр фехтования в столице Башкирии примет 17 октября — тогда же состоится и его открытие.

Фото: администрация Уфы
Хабиров посмотрел Центр фехтования за ₽1 млрд
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Комплекс гребного слалома

  • Обошёлся в ₽542 млн, ещё в ₽145 млн оценён ремонт подъездной дороги.

Ещё одна «гордость Башкирии», которую откроют к форуму — новый гребной канал. Как отмечали власти региона, подобных объектов во всём мире — лишь 23, в России же он и вовсе является единственным в своём роде.

Руководство Башкортостана презентует сооружения для слалома как уникальный объект, поскольку он является естественным (вода подаётся из озера Тёплого) и оснащён исключительно конструкциями отечественного производства.

Длина канала составляет 260 м — это стандарт для проведения соревнований по слалому, принятый во всём мире, в том числе и в России.

Эксплуатировать объект начнут 19 октября — в этот день состоятся соревнования по слалому «Край Курая».

Фото: Андрей Наzаров / Telegram
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Впрочем, целесообразность открытия объекта ранее ставилась некоторыми под сомнение в силу того, что гребной слалом — крайне непопулярный вид спорта, которым в столице Башкирии занимаются лишь чуть более ста детей и подростков.

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Дворец борьбы

  • Обошёлся в ₽5 млрд.

Уфимский Дворец борьбы был открыт к 450-летнему юбилею башкирской столицы, который отмечался 31 августа 2024 года. Так или иначе, новый объект должен будет стать одной из главных площадок форума, однако никаких соревнований в нём проводить с 17 по 19 октября не собираются — Дворец борьбы будет площадкой для деловой программы: круглых столов, различных конференций и семинаров.

Площадь Дворца борьбы составляет 28 тысяч кв. м. Он включает в себя пять залов, школу спортивной борьбы, зал с амфитеатром, гостиницу для спортсменов, бассейн, спа-комплекс и другие помещения.

Фото: Радий Хабиров / Telegram
Дворец борьбы за ₽5 млрд открыли в Уфе
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