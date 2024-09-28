Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин

В этот раз форум приурочен к году, в котором Уфа отмечает своё 450-летие. Как обещают организаторы, у гостей будет возможность поучаствовать в различных спортивных мероприятиях, а также познакомиться с культурой и историей Башкортостана. В ходе форума, помимо прочего, состоятся несколько важных спортивных соревнований