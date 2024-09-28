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Posted 28 сентября, 13:11

Published 28 сентября, 13:11

Modified 1 октября, 17:30

Updated 1 октября, 17:30

Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин

Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин

28 сентября 2024, 13:11
Фото: Россия — Спортивная держава 2023
Столица Башкирии в 2024 году была выбрана в качестве места проведения форума «Россия — спортивная держава», в ходе которого ожидается визит в город президента Владимира Путина. Mkset собрал в одном месте всё, что известно о программе форума.

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В этот раз форум приурочен к году, в котором Уфа отмечает своё 450-летие. Как обещают организаторы, у гостей будет возможность поучаствовать в различных спортивных мероприятиях, а также познакомиться с культурой и историей Башкортостана. В ходе форума, помимо прочего, состоятся несколько важных спортивных соревнований

Где и когда пройдёт спортивный форум в Уфе

Форум «Россия — спортивная держава» в 2024 году в Уфе будет проходить несколько дней — с 17 по 19 октября. Мероприятие состоится сразу на восьми площадках. Ряд объектов будут открыты именно в дни проведения форума.

  • Дворец борьбы, открытый к юбилею города, станет главной площадкой. Прежде всего, он послужит местом для проведения деловой программы форума — круглых столов, конференций и семинаров;
  • Центр фехтования начнёт свою работу 17 октября и в этот же день примет Международные соревнования по фехтованию «Сабля Салавата»;
  • Проспект Октября будет занят для проведения Всероссийского дня ходьбы;
  • В ЦСП РБ им. Баталовой Р. А. спортсмены — участники СВО посоревнуются за «Кубок защитников Отечества»;
  • Матч Чемпионата России по баскетболу между уфимским «Динамо» и московским «ЦСП-Химки» состоится на стадионе «Динамо»;
  • Профессиональные боксёры встретятся на ринге в «Уфа-Арене» в рамках «Ночи чемпионов IBA»;
  • Там же — на малой «Уфа-Арене» — пройдут Всероссийские соревнования по кёрлингу;
  • В новых сооружениях для гребного слалома состоятся международные соревнования «Край Курая» по этому виду спорта.

    Ожидается, что новые учреждения будут открыты с участием главы государства Владимира Путина.


Вечер профессионального бокса — «IBA Ночь чемпионов»

 

Где: «Уфа-Арена»

Когда: 17 октября

Гостей ожидают бои с участием российских и зарубежных звезд бокса:

Артур Субханкулов (Россия) и Вен Сон Лиу (Китай)

Данис Габдрафиков (Россия) и Лука Никабадзе (Грузия)

Азалия Аминева (Россия) и Радж Сахиба (Индия)

Альберт Батыргазиев (Россия) и Муслим Гаджимагомедов (Россия).

Международные соревнования по фехтованию «Сабля Салавата»

Где: Центр фехтования

Когда: 17–19 октября

Ожидается участие 140 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья.

Путин зовёт в гости в Уфу
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Погода в дни проведения спортивного форума в Уфе

Согласно предварительным прогнозам сервиса «Яндекс Погода», в дни проведения форума в столице Республики будет стоять +1°C… 0°C. При этом синоптики также прогнозируют дождь со снегом. Стоит, однако, помнить, что прогнозы на такие длительные сроки даются с погрешностью — он может измениться по мере приближения к дате.

Какие улицы перекроют в дни проведения форума «Россия — спортивная держава»

В дни проведения спортивного форума уфимским водителям и гостям города придётся столкнуться с рядом транспортных ограничений. Власти города их пока не анонсировали, однако известно, что для проведения Всероссийского дня ходьбы будет задействована часть проспекта Октября — от улицы 50-летия СССР до остановки «города Галле».

Где узнать дополнительную информацию о форуме

Задать все интересующие вопросы можно в Центре управления форумом «Россия — спортивная держава». Для входящих звонков по России работает единый бесплатный номер — 8-800-302-75-02.

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