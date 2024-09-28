Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин

Posted 28 сентября, 13:11
Published 28 сентября, 13:11
Modified 1 октября, 17:30
Updated 1 октября, 17:30
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В этот раз форум приурочен к году, в котором Уфа отмечает своё 450-летие. Как обещают организаторы, у гостей будет возможность поучаствовать в различных спортивных мероприятиях, а также познакомиться с культурой и историей Башкортостана. В ходе форума, помимо прочего, состоятся несколько важных спортивных соревнований
Форум «Россия — спортивная держава» в 2024 году в Уфе будет проходить несколько дней — с 17 по 19 октября. Мероприятие состоится сразу на восьми площадках. Ряд объектов будут открыты именно в дни проведения форума.
Где: «Уфа-Арена»
Когда: 17 октября
Гостей ожидают бои с участием российских и зарубежных звезд бокса:
Артур Субханкулов (Россия) и Вен Сон Лиу (Китай)
Данис Габдрафиков (Россия) и Лука Никабадзе (Грузия)
Азалия Аминева (Россия) и Радж Сахиба (Индия)
Альберт Батыргазиев (Россия) и Муслим Гаджимагомедов (Россия).
Где: Центр фехтования
Когда: 17–19 октября
Ожидается участие 140 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья.
Согласно предварительным прогнозам сервиса «Яндекс Погода», в дни проведения форума в столице Республики будет стоять +1°C… 0°C. При этом синоптики также прогнозируют дождь со снегом. Стоит, однако, помнить, что прогнозы на такие длительные сроки даются с погрешностью — он может измениться по мере приближения к дате.
В дни проведения спортивного форума уфимским водителям и гостям города придётся столкнуться с рядом транспортных ограничений. Власти города их пока не анонсировали, однако известно, что для проведения Всероссийского дня ходьбы будет задействована часть проспекта Октября — от улицы 50-летия СССР до остановки «города Галле».
Задать все интересующие вопросы можно в Центре управления форумом «Россия — спортивная держава». Для входящих звонков по России работает единый бесплатный номер — 8-800-302-75-02.
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