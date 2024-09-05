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Published Сегодня, 19:04

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Updated Сегодня, 19:27

Уфимский форум презентовали на ВЭФ-2024

Уфимский форум презентовали на ВЭФ-2024

5 сентября 2024, 19:04
Фото: правительство РБ
Во Владивостоке делегация Башкирии разрекламировала готовящийся в Уфе международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

Напомним, в столице Башкирии он должен проходить с 17 по 19 октября. По этому поводу с рабочим визитом в Уфу должен в дни проведения наведаться президент Владимир Путин. Презентация состоялась на полях Восточного экономического форума. В Башкирии съезд состоится в открытом к юбилею региональной столицы Дворце борьбы.

Как отметил глава Минспорта Республики, на новом объекте пройдут деловая часть форума и выставка. В это время на спортивных площадках башкирской столицы состоятся всероссийские и международные соревнования.

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Ранее глава государства позвал в Башкирию делегацию из Монголии, чтобы та также поприсутствовала на форуме.

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