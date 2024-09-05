Уфимский форум презентовали на ВЭФ-2024

Напомним, в столице Башкирии он должен проходить с 17 по 19 октября. По этому поводу с рабочим визитом в Уфу должен в дни проведения наведаться президент Владимир Путин. Презентация состоялась на полях Восточного экономического форума. В Башкирии съезд состоится в открытом к юбилею региональной столицы Дворце борьбы.