Уфимский форум презентовали на ВЭФ-2024

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Напомним, в столице Башкирии он должен проходить с 17 по 19 октября. По этому поводу с рабочим визитом в Уфу должен в дни проведения наведаться президент Владимир Путин. Презентация состоялась на полях Восточного экономического форума. В Башкирии съезд состоится в открытом к юбилею региональной столицы Дворце борьбы.
Как отметил глава Минспорта Республики, на новом объекте пройдут деловая часть форума и выставка. В это время на спортивных площадках башкирской столицы состоятся всероссийские и международные соревнования.
Ранее глава государства позвал в Башкирию делегацию из Монголии, чтобы та также поприсутствовала на форуме.