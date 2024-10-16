В Уфе вводят обязательные COVID-тесты

Изначально планировалось, что все участники должны будут пройти ПЦР-тестирование для допуска на площадки форума. Но организаторы сделали шаг навстречу и изменили условия. Теперь как указано на сайте форума, сдача теста будет обязательной только для тех, кто приглашён на пленарное заседание и займет места в партере зала во Дворце Борьбы.