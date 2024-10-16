В Уфе вводят обязательные COVID-тесты

Posted 16 октября, 04:44
Published 16 октября, 04:44
Modified 16 октября, 11:26
Updated 16 октября, 11:26
Ожидается, что на мероприятие в Уфу съедутся около 5 тысяч гостей из 100 стран мира. Однако перед тем, как погрузиться в атмосферу форума, участникам стоит подготовиться к нововведениям.
Изначально планировалось, что все участники должны будут пройти ПЦР-тестирование для допуска на площадки форума. Но организаторы сделали шаг навстречу и изменили условия. Теперь как указано на сайте форума, сдача теста будет обязательной только для тех, кто приглашён на пленарное заседание и займет места в партере зала во Дворце Борьбы.
— Приглашения и регламент сдачи ПЦР будут направлены на электронную почту, указанную при регистрации, — комментируют организаторы форума.
Что касается остальных мероприятий форума — здесь все гораздо проще. Для доступа на выставку достаточно будет бейджа; никаких дополнительных тестов проходить участникам не придется.
Как ранее сообщал Mkset, президент Российской Федерации Владимир Путин возможно посетит форум «Россия — спортивная держава» в Уфе.