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Posted 16 октября, 04:44

Published 16 октября, 04:44

Modified 16 октября, 11:26

Updated 16 октября, 11:26

В Уфе вводят обязательные COVID-тесты

В Уфе вводят обязательные COVID-тесты

16 октября 2024, 04:44
Фото: 1MI
С 17 по 19 октября в Уфе пройдет международный форум «Россия — спортивная держава», и организаторы объявили о новых правилах, касающихся ПЦР-тестирования.

Ожидается, что на мероприятие в Уфу съедутся около 5 тысяч гостей из 100 стран мира. Однако перед тем, как погрузиться в атмосферу форума, участникам стоит подготовиться к нововведениям.

Изначально планировалось, что все участники должны будут пройти ПЦР-тестирование для допуска на площадки форума. Но организаторы сделали шаг навстречу и изменили условия. Теперь как указано на сайте форума, сдача теста будет обязательной только для тех, кто приглашён на пленарное заседание и займет места в партере зала во Дворце Борьбы.

— Приглашения и регламент сдачи ПЦР будут направлены на электронную почту, указанную при регистрации, — комментируют организаторы форума.

Что касается остальных мероприятий форума — здесь все гораздо проще. Для доступа на выставку достаточно будет бейджа; никаких дополнительных тестов проходить участникам не придется.

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Как ранее сообщал Mkset, президент Российской Федерации Владимир Путин возможно посетит форум «Россия — спортивная держава» в Уфе.

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