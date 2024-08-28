Уфимцам разрешили ходить и ездить вдоль дворца за ₽5 млрд

Проезжая часть проложена параллельно улице Мусы Гареева и ведёт от Комсомольской до Мусы Гареева. В квартале, который образуют четыре улицы, расположены Воскресенский собор и строящийся Дворец борьбы. Протяжённость транспортного объекта составляет чуть более 0,45 км. В мэрии упомянули, что дорога, помимо прочего, имеет тротуары, освещение, ливневую систему и все другие необходимые коммуникации.