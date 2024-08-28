Уфимцам разрешили ходить и ездить вдоль дворца за ₽5 млрд

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Проезжая часть проложена параллельно улице Мусы Гареева и ведёт от Комсомольской до Мусы Гареева. В квартале, который образуют четыре улицы, расположены Воскресенский собор и строящийся Дворец борьбы. Протяжённость транспортного объекта составляет чуть более 0,45 км. В мэрии упомянули, что дорога, помимо прочего, имеет тротуары, освещение, ливневую систему и все другие необходимые коммуникации.
Напомним, Дворец борьбы в Уфе планируют открыть в честь юбилея города, который отмечается 31 августа 2024 года. Его строительство обошлось в сумму около ₽5 млрд. Ранее Mkset сообщал, что у объекта установили несколько «древнегреческих» барельефов.