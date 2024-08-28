mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Уфимцам разрешили ходить и ездить вдоль дворца за ₽5 млрд

Уфимцам разрешили ходить и ездить вдоль дворца за ₽5 млрд

28 августа 2024, 15:02
Фото: мэрия Уфы
В Уфе в среду, 28 августа, открыли движение автомобилей по новой улице Архитектора Рехмукова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезжая часть проложена параллельно улице Мусы Гареева и ведёт от Комсомольской до Мусы Гареева. В квартале, который образуют четыре улицы, расположены Воскресенский собор и строящийся Дворец борьбы. Протяжённость транспортного объекта составляет чуть более 0,45 км. В мэрии упомянули, что дорога, помимо прочего, имеет тротуары, освещение, ливневую систему и все другие необходимые коммуникации.

Напомним, Дворец борьбы в Уфе планируют открыть в честь юбилея города, который отмечается 31 августа 2024 года. Его строительство обошлось в сумму около ₽5 млрд. Ранее Mkset сообщал, что у объекта установили несколько «древнегреческих» барельефов.

Боги выбрали Уфу
Узнать подробнее
Читайте также:
Сакральный сквер подарят УфеМэр Уфы дал добро на снос квартала в СипайловоУфа подарит Стерлитамаку ₽341 млн
#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Дороги#Строительство#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Мэрия#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#День города#Татарстан#Юбилей Уфы#Освещение#Тротуары#Движение#Комсомольская улица#450-летие#Курск#Курская область#Коммуникации#Дворец борьбы
Подпишитесь
«Шофер, неси валидол!»: какие сюрпризы для автомобилистов таит осень`2024
Сегодня, 15:13
Зверская расправа над старушкой дошла до суда Башкирии
Сегодня, 12:51
День города отменен в Башкирии
Сегодня, 15:21
В Уфе станет меньше пробок
Сегодня, 13:34
По Башкирии туда-сюда катали новые автобусы
Сегодня, 14:41