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Дорожное движение

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Октябрь
Уфимцев просят переобуться
29 октября, 10:11
Видео. Бешеным BMW управлял 35-летний уфимец
23 октября, 08:52
Пьяный водитель убил старушку в Башкирии
9 октября, 12:18
Когда переобуваться на зимнюю резину в Уфе
9 октября, 03:18
Отчаявшийся уфимец ищет любви на дорогах
4 октября, 16:16
Уфимский «глаз Бога» оказался слепым
1 октября, 15:33
Сентябрь
Срочно. В Уфе перекрывают мост
27 сентября, 11:24
Штрафы за парковку вводят в Башкирии
24 сентября, 15:10
Спецоперацию в Уфе проведёт ГАИ
20 сентября, 10:06
Ездить пьяным в Башкирии — ₽550 000
13 сентября, 15:56
Уфа утонула в густом тумане
8 сентября, 05:12
Автобусы устроили гонки на выживание за остановку в Уфе
5 сентября, 14:13
Уфу парализовали дикие пробки
3 сентября, 04:44
Август
Въезд в Уфу встал в огромной пробке
26 августа, 04:52
Июль
Видео. Фура раздавила пенсионера в Башкирии
В Дуванском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим, сообщает Госавтоинспекция РБ.
25 июля, 12:18
Июнь
Погоня с ГАИ попала на видео в Башкирии
В Бирском районе сотрудниками задержан водитель, пытавшийся скрыться, сообщает пресс-служба ГАИ Республики Башкортостан.
21 июня, 06:45
«Скорая помощь» оказалась беспомощной в Уфе
20 июня, 18:10
Пробку в Уфе вызвали сотрудники ГАИ
Автоинспекторы проводят на трассе еженедельную сплошную проверку транспорта, сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
20 июня, 05:36

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