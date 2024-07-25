Фура раздавила пенсионера в Башкирии

На месте происшествия в срочном порядке работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Ведется расследование для установления всех обстоятельств трагического инцидента. Старший инспектор ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Дуванскому району Роберт Нусратуллин отметил важность соблюдения правил дорожного движения и призвал водителей быть внимательными на дороге.