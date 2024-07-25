Фура раздавила пенсионера в Башкирии

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
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Updated Сегодня, 13:00
На 3 км автодороги Тастуба-Метели-Красноуфимск в четверг, 25 июля, произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль «Сузуки Грант Витара» и грузовая фура «Даф». По предварительным данным, 63-летний водитель «Сузуки» получил тяжелые травмы, после чего скончался до приезда скорой медицинской помощи.
На месте происшествия в срочном порядке работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Ведется расследование для установления всех обстоятельств трагического инцидента. Старший инспектор ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Дуванскому району Роберт Нусратуллин отметил важность соблюдения правил дорожного движения и призвал водителей быть внимательными на дороге.