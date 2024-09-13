Ездить пьяным в Башкирии — ₽550 000

Женщину приговорили к 200 часам обязательных работ и лишению прав на два года. Однако суд решил взыскать с неё 550 000 рублей как конфискацию стоимости автомобиля, которым она управляла. Интересно отметить, что сам автомобиль принадлежал другому человеку и не мог быть конфискован.