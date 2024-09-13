Ездить пьяным в Башкирии — ₽550 000

Posted 13 сентября, 15:56
Published 13 сентября, 15:56
Modified 13 сентября, 16:14
Updated 13 сентября, 16:14
Согласно материалам дела, женщина уже имела «темное прошлое» — она ранее была наказана за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Но, похоже, это не научило её должным образом соблюдать правила дорожного движения.
В апреле 2024 года, несмотря на действующий срок административного наказания, она вновь села за руль, находясь под воздействием алкоголя. Инспекторы ДПС быстро остановили нарушительницу и подтвердили наличие алкоголя в её дыхании — почти в шесть раз превышающем допустимую норму.
Женщину приговорили к 200 часам обязательных работ и лишению прав на два года. Однако суд решил взыскать с неё 550 000 рублей как конфискацию стоимости автомобиля, которым она управляла. Интересно отметить, что сам автомобиль принадлежал другому человеку и не мог быть конфискован.