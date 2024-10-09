Пьяный водитель убил старушку в Башкирии

Posted 9 октября, 12:18
Published 9 октября, 12:18
Modified 9 октября, 14:14
Updated 9 октября, 14:14
Как стало известно, 6 апреля 2024 года водитель фургона «УАЗ Профи», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не убедился в безопасности манёвра и начал движение задним ходом. К сожалению, он не заметил переходившую проезжую часть пожилую женщину, которая в результате наезда получила серьезные травмы. Несмотря на срочную операцию, спасти её жизнь не удалось.
Следствие установило, что 31-летний белоречанин грубо нарушил правила дорожного движения. Он не только не обеспечил контроль за движением своего автомобиля, но и ранее уже имел проблемы с законом за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда его наказали штрафом и лишили прав на полтора года, но, похоже, уроки он не усвоил.
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям: управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Несмотря на все улики, водитель утверждает, что был трезв в момент наезда. По его словам, он перенервничал и выпил алкоголь уже после ДТП для успокоения. Как стало известно, расследование уголовного дела завершено и теперь передано в суд.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе 34-летний водитель грузовика «ГАЗ» сбил 7-летнего мальчика. В результате аварии ребенок получил различные травмы и был срочно доставлен в больницу.