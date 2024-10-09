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Posted 9 октября, 12:18

Published 9 октября, 12:18

Modified 9 октября, 14:14

Updated 9 октября, 14:14

Пьяный водитель убил старушку в Башкирии

Пьяный водитель убил старушку в Башкирии

9 октября 2024, 12:18
Фото: МВД по Башкирии
В Белорецке мужчина за рулем «УАЗа» сбил 72-летнюю женщину, сообщает в среду, 9 октября, МВД по Республике Башкортостан.

Как стало известно, 6 апреля 2024 года водитель фургона «УАЗ Профи», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не убедился в безопасности манёвра и начал движение задним ходом. К сожалению, он не заметил переходившую проезжую часть пожилую женщину, которая в результате наезда получила серьезные травмы. Несмотря на срочную операцию, спасти её жизнь не удалось.

Следствие установило, что 31-летний белоречанин грубо нарушил правила дорожного движения. Он не только не обеспечил контроль за движением своего автомобиля, но и ранее уже имел проблемы с законом за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда его наказали штрафом и лишили прав на полтора года, но, похоже, уроки он не усвоил.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям: управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Несмотря на все улики, водитель утверждает, что был трезв в момент наезда. По его словам, он перенервничал и выпил алкоголь уже после ДТП для успокоения. Как стало известно, расследование уголовного дела завершено и теперь передано в суд.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе 34-летний водитель грузовика «ГАЗ» сбил 7-летнего мальчика. В результате аварии ребенок получил различные травмы и был срочно доставлен в больницу.

Грузовик сбил ребёнка в Уфе
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