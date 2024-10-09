Пьяный водитель убил старушку в Башкирии

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям: управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Несмотря на все улики, водитель утверждает, что был трезв в момент наезда. По его словам, он перенервничал и выпил алкоголь уже после ДТП для успокоения. Как стало известно, расследование уголовного дела завершено и теперь передано в суд.