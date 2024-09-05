Автобусы устроили гонки на выживание за остановку в Уфе

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Авария случилась в четверг, 5 сентября, в микрорайоне Черниковка — автобусы столкнулись в районе Дома Культуры им. Орджоникидзе. Судя по записи, одно из транспортных средств неудачно перестроилось на соседнюю полосу и спровоцировало ДТП.
У автобуса при этом выбило стекло со стороны пассажирского сидения. Впрочем, по кадрам можно сделать вывод, что в результате случившегося никто из ехавших в маршрутках не пострадал.
Ранее Mkset сообщал о массовом ДТП с четырьмя автомобилями, случившемся в Туймазинском районе Республики Башкортостан — недалеко от села Субханкулово. В результате крупной аварии пострадали два человека.