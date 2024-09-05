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Published Сегодня, 14:13

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Updated Сегодня, 14:15

Автобусы устроили гонки на выживание за остановку в Уфе

Автобусы устроили гонки на выживание за остановку в Уфе

5 сентября 2024, 14:13
Фото: vk.com
В столице Башкирии две маршрутки не поделили полосу, кадрами ДТП делятся в соцсетях.

Авария случилась в четверг, 5 сентября, в микрорайоне Черниковка — автобусы столкнулись в районе Дома Культуры им. Орджоникидзе. Судя по записи, одно из транспортных средств неудачно перестроилось на соседнюю полосу и спровоцировало ДТП.

У автобуса при этом выбило стекло со стороны пассажирского сидения. Впрочем, по кадрам можно сделать вывод, что в результате случившегося никто из ехавших в маршрутках не пострадал.

Видео: vk.com

Ранее Mkset сообщал о массовом ДТП с четырьмя автомобилями, случившемся в Туймазинском районе Республики Башкортостан — недалеко от села Субханкулово. В результате крупной аварии пострадали два человека.

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