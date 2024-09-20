Спецоперацию в Уфе проведёт ГАИ

В пятницу, 20 сентября, и в субботу, 21 сентября, сотрудники ГАИ проведут массовые проверки, которые охватят весь город. Цель этих мероприятий — не только выявить водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, но и проконтролировать соблюдение правил перевозки детей. Если вы планируете поездку в эти дни, будьте готовы к проверкам.