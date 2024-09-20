Спецоперацию в Уфе проведёт ГАИ

Posted 20 сентября, 10:06
Published 20 сентября, 10:06
Modified 20 сентября, 10:36
Updated 20 сентября, 10:36
В пятницу, 20 сентября, и в субботу, 21 сентября, сотрудники ГАИ проведут массовые проверки, которые охватят весь город. Цель этих мероприятий — не только выявить водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, но и проконтролировать соблюдение правил перевозки детей. Если вы планируете поездку в эти дни, будьте готовы к проверкам.
Кроме того, в рамках Недели безопасности сотрудники ГАИ, уже 20 сентября проводят профилактические мероприятия вблизи Южного автовокзала Уфы. Основная цель этих мероприятий — снизить уровень аварийности и предотвратить нарушения правил дорожного движения, особенно среди водителей автобусов и такси.
Инспекторы обращают особое внимание на техническое состояние автобусов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также на правила перевозки пассажиров.