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Posted 20 сентября, 10:06

Published 20 сентября, 10:06

Modified 20 сентября, 10:36

Updated 20 сентября, 10:36

Спецоперацию в Уфе проведёт ГАИ

Спецоперацию в Уфе проведёт ГАИ

20 сентября 2024, 10:06
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
В городе пройдет масштабная операция по проверке водителей, сообщает в пятницу, 20 сентября, Госавтоинспекция Уфы.

В пятницу, 20 сентября, и в субботу, 21 сентября, сотрудники ГАИ проведут массовые проверки, которые охватят весь город. Цель этих мероприятий — не только выявить водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, но и проконтролировать соблюдение правил перевозки детей. Если вы планируете поездку в эти дни, будьте готовы к проверкам.

Кроме того, в рамках Недели безопасности сотрудники ГАИ, уже 20 сентября проводят профилактические мероприятия вблизи Южного автовокзала Уфы. Основная цель этих мероприятий — снизить уровень аварийности и предотвратить нарушения правил дорожного движения, особенно среди водителей автобусов и такси.

Инспекторы обращают особое внимание на техническое состояние автобусов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также на правила перевозки пассажиров.

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