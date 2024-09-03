Дикие пробки парализовали Уфу

Отметим, пробка не «рассосалась» и к концу часа пик. В 09:30 «Яндекс Карты» всё ещё подсвечивают многие улицы микрорайона тёмно-красным, что говорит о самых серьёзных заторах. В целом же в городе ситуацию с заторами портал оценивал лишь на 3 балла из десяти, так как трудности наблюдались в основном лишь в Кузнецовском затоне.