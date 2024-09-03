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Дикие пробки парализовали Уфу

Дикие пробки парализовали Уфу

3 сентября 2024, 04:44
Фото: соцсети
Уфимцы делятся в соцсетях кадрами утреннего час пика во вторник, 3 сентября.

С крайне сильными заторами столкнулись автолюбители в микрорайоне Кузнецовский затон. Напомним, ситуация с пробками там усложнилась с началом реконструкции улицы Пугачёва. На одном из участков транспортной артерии строят двухуровневую развязку с улицей Генерала Рыленко.

Отметим, пробка не «рассосалась» и к концу часа пик. В 09:30 «Яндекс Карты» всё ещё подсвечивают многие улицы микрорайона тёмно-красным, что говорит о самых серьёзных заторах. В целом же в городе ситуацию с заторами портал оценивал лишь на 3 балла из десяти, так как трудности наблюдались в основном лишь в Кузнецовском затоне.

Фото: Яндекс Карты
— Там всегда, что утром, что вечером очень много народу пробки пытаются объехать по дворам.
— Ой, да не нойте, дороги за мгновение не строятся. Построят развязку, будете ездить. Взяли на стадии котлована, должны были понимать.
— Люди знали, на что шли, когда покупали квартиры.
— Пока улица Пугачёва не сделана, данная тема будет продолжаться, — обсуждают пользователи соцсетей дорожную ситуацию.
Видео: соцсети

Отметим, ранее Mkset сообщал, когда в Уфе должно состояться долгожданное открытие развязки.

Важную дорогу в Уфе запустят к ноябрю
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