Когда переобуваться на зимнюю резину в Уфе

Стоит заметить, что шипованную зимнюю резину, согласно правилам дорожного движения, также запрещено использовать летом. Однако с этим пунктом обычно проблем не возникает — большинство водителей спешат переобуваться сразу, как только позволяет погода, хотя бы в целях экономии, ведь зимние покрышки при высоких температурах сильно изнашиваются и приводят к большему расходу топлива. Между тем зимнюю резину без шипов — «всесезонки» — по закону разрешено «носить» круглый год. Их протекторы вполне подходят для дорожных покрытий летом, за их использование Госавтоинспекция не штрафует.