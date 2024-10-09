Когда переобуваться на зимнюю резину в Уфе

Posted 9 октября, 03:18
Published 9 октября, 03:18
Modified 9 октября, 09:26
Updated 9 октября, 09:26
Большинство специалистов уверены, что подходящий момент на замены покрышек — когда среднесуточная температура начинает достигаться +5°C… +7°C. Летняя резина при таких показателях начинает терять сцепные свойства. Стоит заметить, что большинство автовладельцев этой рекомендацией пренебрегает и «ломится» в сервисы уже после первых снегопадов, поэтому предусмотрительные водители могут попасть в шиномонтажи без длительных очередей.
Между тем необходимость «переобувки» закреплена и в законе — в Башкирии и большей части российских регионов менять покрышки необходимо с наступлением календарной зимы в декабре. За использование летней резины в самое холодное время года инспекторы могут оштрафовать на 500 ₽. При этом, выписывать протоколы стражи порядка имеют право неограниченное количество раз в течение одного дня.
Так или иначе, с учётом длительного российского межсезонья, менять шины явно стоит заранее, не дожидаясь декабря.
Стоит заметить, что шипованную зимнюю резину, согласно правилам дорожного движения, также запрещено использовать летом. Однако с этим пунктом обычно проблем не возникает — большинство водителей спешат переобуваться сразу, как только позволяет погода, хотя бы в целях экономии, ведь зимние покрышки при высоких температурах сильно изнашиваются и приводят к большему расходу топлива. Между тем зимнюю резину без шипов — «всесезонки» — по закону разрешено «носить» круглый год. Их протекторы вполне подходят для дорожных покрытий летом, за их использование Госавтоинспекция не штрафует.
Изучив прогнозы синоптиков, можно понять, когда переобуваться на зимнюю резину в 2024 году. Если верить информации синоптиков «Яндекс Погоды», среднесуточная температура в Уфе упадёт ниже +5°C уже во вторую рабочую неделю октября — выше этого показателя столбики термометров будут подниматься лишь изредка. Портал также заявляет, что дожди с мокрым снегом могут накрыть башкирскую столицу в середине октября, хотя до установления полноценного снежного покрова пока далеко — первый снег достаточно быстро растает.
По данным башкортостанского управления Росгидрометцентра, в северных районах Башкортостана осадки с мокрым снегом начнутся ещё раньше. Синоптики ранее заявляли, что полноценных снегопадов жителям Республики стоит ждать в конце октября.
Одна из популярных сетей «шиномонтажек» предлагает приобрести шины по цене от 2710 ₽. Установка покрышек при этом обойдётся ещё минимум в 500 ₽. Рейтинг сети в «Яндексе» в зависимости от точки составляет от 4,6 по версии оставляющих отзывы пользователей. Так, о шиномонтаже в отделении на улице Галле высказываются положительно 67% клиентов.
— Навариваются на пустом месте при монтаже — в ПТС написано: «легковой транспорт», по прайс-листу — 480 ₽ за комплект, а менеджер говорит: «нет, ваша машина — кроссовер». Заплатил за два колеса 1300 ₽, мол, «нам по барабану ваш ПТС, у вас кроссовер».
— Купил комплект зимних шин. Даже переобуть не смогли, предложили запись на следующий день.
— Специалисты шиномонтажа работают отлично. Обслуживание на кассе — на «тройку». Время ожидания по записи больше 30 минут, сама работа — 15 минут.
— Отлично поправили все 4 диска, без замечаний, отбалансировали колеса и установили правильно датчики давления шин.
По данным маркетингового агентства НАПИ, всего за месяц — в августе 2024 года — стоимость зимних шин в России выросла на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года. «Российская газета», тем не менее, пишет, что эксперты «Альфа-Лизинга» в осенне-зимний период 2024 года предсказывают падение цен на зимние резины на 10%. «Всесезонки», однако, подорожают в среднем на 12%.
Ещё в одном сервисном центре на Пугачёва с рейтингом 4,3 самые дешёвые шины обойдутся в ₽2,5 тысячи. Самый популярный среди клиентов комплект, однако, там стоит ₽4,6 тысячи. Об услугах шиномонтажа положительно высказались 77% клиентов.
— Мало того, что загнали сразу две машины и меняли одновременно. У меня были готовые шины уже на дисках, мне надо было просто поменять. И мне пришлось ждать, пока один и тот же шиномонтажник делает другую машину. Так они мне колесо ещё спустили, не завернули колпачок. И я уверен, что это сделали специально, на зло. Раньше постоянно там менял, теперь — ни ногой.
— Быстро и качественно. Мою здесь и шины перекидываю, да и масло менял. Единственный минус — принимают по записи.
— Удобное место, записаться можно и приехать на мойку без очередей и ожидания, в сервисе меняли резину, быстро и хорошо сделали.