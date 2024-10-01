mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 15:33

Published 1 октября, 15:33

Modified 1 октября, 17:26

Updated 1 октября, 17:26

Прокуратура наказала транспортных чиновников Башкирии

Уфимский «глаз Бога» оказался слепым

1 октября 2024, 15:33
Фото: 1MI

Прокуратура наказала транспортных чиновников Башкирии

Глава башкортостанского Минтранса в статусе «и. о.» Любовь Минакова получила нагоняй от надзорных ведомств за многочисленные нарушения с дорожными камерами, сообщает во вторник, 1 октября, пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, в Октябрьском и Калининском районах Уфы прокуратура указала на «несвоевременную передислокацию» камер фиксации ДТП в места, где часто случаются аварии. Кроме того, различные нарушения, связанные с отсутствием необходимых знаков, несвоевременного ввода систем фотовидеофиксации в эксплуатацию и другими сферами.

Прокуратура внесла руководителю регионального Минтранса представление — после получения документа ведомство поспешило устранять нарушения. Аналогичное «письмо счастья» от надзорного органа получил и глава Центра организации дорожного движения Башкортостана Илья Крюков.

Вице-спикера Башкирии арестовали в Москве
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о задержании Алана Марзаева — исполняющего обязанности замглавы Кабмина Башкирии.

Читайте также:
Башкортостанец погиб под поездомВице-спикера Башкирии арестовали в МосквеОпасного преступника из Уфы задержали в Екатеринбурге
#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Чиновники#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Задержание#Салават#Нефтекамск#Дорожные камеры#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Октябрьский район#Белебей#Калининский район#Нарушения#Мелеуз#Алан Марзаев#Любовь Минакова#Аварии#Дорожное движение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика