Уфимский «глаз Бога» оказался слепым

Так, в Октябрьском и Калининском районах Уфы прокуратура указала на «несвоевременную передислокацию» камер фиксации ДТП в места, где часто случаются аварии. Кроме того, различные нарушения, связанные с отсутствием необходимых знаков, несвоевременного ввода систем фотовидеофиксации в эксплуатацию и другими сферами.