«Скорая помощь» оказалась беспомощной в Уфе

Карета «Скоро помощи» на кадрах видео свидетелей ситуации пытается въехать паром переправы в Шашке в Уфе. Но попытки водителя оказываются тщетны. Позади уже собирается пробка. Первой машиной из ждущих своей очереди — еще одна карета медиков.