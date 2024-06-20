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Published Сегодня, 18:10

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Updated Сегодня, 18:14

«Скорая помощь» оказалась беспомощной в Уфе

«Скорая помощь» оказалась беспомощной в Уфе

20 июня 2024, 18:10
Машина экстренной службы застряла на переправе в уфимской Шакше, сообщают очевидцы.

Карета «Скоро помощи» на кадрах видео свидетелей ситуации пытается въехать паром переправы в Шашке в Уфе. Но попытки водителя оказываются тщетны. Позади уже собирается пробка. Первой машиной из ждущих своей очереди — еще одна карета медиков.

Вполне вероятно, что конструктив автомобиля экстренной службы и парома не могут взаимодействовать из-за технических особенностей дорожного и речного транспорта.

Напомним, что возобновление работы паромной переправы в Уфе произошло вечером в четверг, 20 июня. Это стало единственным выходом для продолжения сообщения между районами города на время ремонта автомобильного моста.

Видео: t.me/ufa_rb

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уфа#Авария#Башкортостан#Шакша#Инциденты#Переправа#Дорожное движение
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