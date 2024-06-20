«Скорая помощь» оказалась беспомощной в Уфе

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Карета «Скоро помощи» на кадрах видео свидетелей ситуации пытается въехать паром переправы в Шашке в Уфе. Но попытки водителя оказываются тщетны. Позади уже собирается пробка. Первой машиной из ждущих своей очереди — еще одна карета медиков.
Вполне вероятно, что конструктив автомобиля экстренной службы и парома не могут взаимодействовать из-за технических особенностей дорожного и речного транспорта.
Напомним, что возобновление работы паромной переправы в Уфе произошло вечером в четверг, 20 июня. Это стало единственным выходом для продолжения сообщения между районами города на время ремонта автомобильного моста.
Видео: t.me/ufa_rb