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Posted 4 октября, 16:16

Published 4 октября, 16:16

Modified 4 октября, 17:25

Updated 4 октября, 17:25

Отчаявшийся уфимец ищет любви на дорогах

Отчаявшийся уфимец ищет любви на дорогах

4 октября 2024, 16:16
Фото: Vk
Бурные обсуждения в соцсетях вызвал необычный тюнинг на машине жителя башкирской столицы — кадр очевидец сделал на одной из улиц города.

На снимок попало отечественное авто «четырнадцатой» модели в серебристом цвете. Судя по всему, предприимчивый уфимец решил с помощью креативного декора кузова найти себе даму сердца. Так, заднюю часть автомобиля автолюбитель оформил надписями «Ищу жену», «Любимая, найдись» и своим номером телефона.

Оторвавшееся колесо эпично разбило машину в Уфе
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Ранее в столице Башкирии в объектив очевидца попало ДТП с отвалившимся колесом. Покрышка на большой скорости пронеслась по улице, чудом никого не задев, однако в конце концов врезалась прямо в припаркованный автомобиль.

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