Отчаявшийся уфимец ищет любви на дорогах

Posted 4 октября, 16:16
Published 4 октября, 16:16
Modified 4 октября, 17:25
Updated 4 октября, 17:25
На снимок попало отечественное авто «четырнадцатой» модели в серебристом цвете. Судя по всему, предприимчивый уфимец решил с помощью креативного декора кузова найти себе даму сердца. Так, заднюю часть автомобиля автолюбитель оформил надписями «Ищу жену», «Любимая, найдись» и своим номером телефона.
Ранее в столице Башкирии в объектив очевидца попало ДТП с отвалившимся колесом. Покрышка на большой скорости пронеслась по улице, чудом никого не задев, однако в конце концов врезалась прямо в припаркованный автомобиль.