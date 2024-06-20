Пробку в Уфе вызвали сотрудники ГАИ

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 06:20
По данным онлайн-сервиса «Яндекс. Карты» утром в четверг, 20 июня, на выезде из города по трассе Уфа-Оренбург собралась внушительная пробка. Дорога окрашена в красный цвет, что свидетельствует о заторе в движении транспорта.
Причину появления пробки из автомобилей, рабочего и общественного транспорта пояснили в ГАИ Башкирии. Как оказалось, автоинспекторы приступили к ежедневной сплошной проверке транспорта. То есть сотрудники останавливают любой автомобиль или автобус и требуют от водителя все положенные документы. В ГАИ Башкортостана просят водителей отнестись к этой профилактической с пониманием.
— В эти минуты на 23 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, а также на 1354 км автодороги М-5 «Урал» проходят массовые проверки водителей. Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе и пресечение пьяного вождения, — пояснил руководитель ГАИ Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.