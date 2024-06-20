Пробку в Уфе вызвали сотрудники ГАИ

Причину появления пробки из автомобилей, рабочего и общественного транспорта пояснили в ГАИ Башкирии. Как оказалось, автоинспекторы приступили к ежедневной сплошной проверке транспорта. То есть сотрудники останавливают любой автомобиль или автобус и требуют от водителя все положенные документы. В ГАИ Башкортостана просят водителей отнестись к этой профилактической с пониманием.