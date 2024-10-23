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Posted 23 октября, 08:52

Published 23 октября, 08:52

Modified 23 октября, 09:25

Updated 23 октября, 09:25

В Уфе водитель иномарки заблокировал движение по Восточному выезду

Бешеным BMW управлял 35-летний уфимец

23 октября 2024, 08:52
Фото: 1MI

В Уфе водитель иномарки заблокировал движение по Восточному выезду

В Уфе водитель BMW устроил «шоу» на дороге, мешая другим участникам движения, сообщает в среду, 23 октября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

В социальных сетях появилось видео, на котором водитель лазурного BMW, двигаясь по Восточному выезду, ведет себя крайне агрессивно: он «виляет» из стороны в сторону, не давая проехать другим автомобилям. Женщина, снимающая это с пассажирского сидения своей машины, задается вопросом: «Не понятно зачем он это делает? Что он преследует?».

Видео: 1MI.

Начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов отметил, что подобное поведение за рулем недопустимо. Оно не только нарушает правила дорожного движения (ПДД), но и ставит под угрозу безопасность всех участников движения. Как выяснили сотрудники городского Полка ДПС с помощью модуля «Паутина», за рулем этого «бешеного» автомобиля оказался 35-летний житель Уфимского района.

По итогам проверки на мужчину составили административные материалы за несколько нарушений: невыполнение требования ПДД о подаче сигнала перед перестроением и неправильное расположение транспортного средства на проезжей части дороги.

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