Бешеным BMW управлял 35-летний уфимец

Posted 23 октября, 08:52
Published 23 октября, 08:52
Modified 23 октября, 09:25
Updated 23 октября, 09:25
В социальных сетях появилось видео, на котором водитель лазурного BMW, двигаясь по Восточному выезду, ведет себя крайне агрессивно: он «виляет» из стороны в сторону, не давая проехать другим автомобилям. Женщина, снимающая это с пассажирского сидения своей машины, задается вопросом: «Не понятно зачем он это делает? Что он преследует?».
Начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов отметил, что подобное поведение за рулем недопустимо. Оно не только нарушает правила дорожного движения (ПДД), но и ставит под угрозу безопасность всех участников движения. Как выяснили сотрудники городского Полка ДПС с помощью модуля «Паутина», за рулем этого «бешеного» автомобиля оказался 35-летний житель Уфимского района.
По итогам проверки на мужчину составили административные материалы за несколько нарушений: невыполнение требования ПДД о подаче сигнала перед перестроением и неправильное расположение транспортного средства на проезжей части дороги.
Как ранее сообщал Mkset, в Туймазах нетрезвая женщина решила воспользоваться советами подруги, чтобы избежать наказания, но это только усугубило ситуацию.