Бешеным BMW управлял 35-летний уфимец

В социальных сетях появилось видео, на котором водитель лазурного BMW, двигаясь по Восточному выезду, ведет себя крайне агрессивно: он «виляет» из стороны в сторону, не давая проехать другим автомобилям. Женщина, снимающая это с пассажирского сидения своей машины, задается вопросом: «Не понятно зачем он это делает? Что он преследует?».