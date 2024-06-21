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Погоня с ГАИ попала на видео в Башкирии

Погоня с ГАИ попала на видео в Башкирии

21 июня 2024, 06:45
Фото: ГАИ Республики Башкортостан
В Бирском районе сотрудниками задержан водитель, пытавшийся скрыться, сообщает пресс-служба ГАИ Республики Башкортостан.

На 88 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул в Башкирии сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал об остановке водителю автомобиля «Lada Хray», который нарушил требования дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен».

После остановки машины водитель проигнорировал требование сотрудника полиции предъявить документы и попытался скрыться. Началась погоня. Она попала на запись видеорегистратора ГАИ. После непродолжительного преследования транспортное средство было остановлено, за рулём находился 50-летний житель города Уфы.

На пытавшегося уехать от штрафа за нарушение правил дорожного движения водителя оформила сразу два протокола. Первый — за нарушение ПДД, второй — за неповиновение представителю власти. За последнее водителя отправили в ИВС и оштрафовали на ₽2000.

Видео: ГАИ Республики Башкортостан

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Башкортостан#Задержание#Штраф#ГАИ#Дорожное движение
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