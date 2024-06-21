Погоня с ГАИ попала на видео в Башкирии

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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На 88 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул в Башкирии сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал об остановке водителю автомобиля «Lada Хray», который нарушил требования дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен».
После остановки машины водитель проигнорировал требование сотрудника полиции предъявить документы и попытался скрыться. Началась погоня. Она попала на запись видеорегистратора ГАИ. После непродолжительного преследования транспортное средство было остановлено, за рулём находился 50-летний житель города Уфы.
На пытавшегося уехать от штрафа за нарушение правил дорожного движения водителя оформила сразу два протокола. Первый — за нарушение ПДД, второй — за неповиновение представителю власти. За последнее водителя отправили в ИВС и оштрафовали на ₽2000.
Видео: ГАИ Республики Башкортостан