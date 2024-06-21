Погоня с ГАИ попала на видео в Башкирии

На пытавшегося уехать от штрафа за нарушение правил дорожного движения водителя оформила сразу два протокола. Первый — за нарушение ПДД, второй — за неповиновение представителю власти. За последнее водителя отправили в ИВС и оштрафовали на ₽2000.