Штрафы за парковку вводят в Башкирии

Posted 24 сентября, 15:10
Published 24 сентября, 15:10
Modified 24 сентября, 19:56
Updated 24 сентября, 19:56
Региональный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируется дополнить новой статьей 6.27. Текст законопроекта уже размещен для публичного обсуждения.
Согласно предложению, штраф за неоплату стоянки на платных парковочных местах составит 1,5 тысячи рублей. В документе уточняется, что под платной парковкой подразумевается специально обозначенное и при необходимости оборудованное место для организованной стоянки транспорта, которое определяется уполномоченным органом.
Интересно, что дела о таких нарушениях будут рассматривать административные комиссии. При этом назначение штрафа возможно без составления протокола, если нарушения будут зафиксированы на фото или видео.
Разработчики инициативы уверены, что введение штрафов поможет повысить уровень сознательности и ответственности граждан.
— Неисполнение обязанностей по оплате платной стоянки может привести к снижению доступности территорий и объектов, — считают специалисты.