mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 15:10

Published 24 сентября, 15:10

Modified 24 сентября, 19:56

Updated 24 сентября, 19:56

Штрафы за парковку вводят в Башкирии

Штрафы за парковку вводят в Башкирии

24 сентября 2024, 15:10
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В регионе планируют ужесточить правила для автомобилистов, соответствующий проект разработал Минтранс Республики в понедельник, 23 сентября.

Региональный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируется дополнить новой статьей 6.27. Текст законопроекта уже размещен для публичного обсуждения.

Согласно предложению, штраф за неоплату стоянки на платных парковочных местах составит 1,5 тысячи рублей. В документе уточняется, что под платной парковкой подразумевается специально обозначенное и при необходимости оборудованное место для организованной стоянки транспорта, которое определяется уполномоченным органом.

Интересно, что дела о таких нарушениях будут рассматривать административные комиссии. При этом назначение штрафа возможно без составления протокола, если нарушения будут зафиксированы на фото или видео.

Разработчики инициативы уверены, что введение штрафов поможет повысить уровень сознательности и ответственности граждан.

— Неисполнение обязанностей по оплате платной стоянки может привести к снижению доступности территорий и объектов, — считают специалисты.
Бизнесу помогут газовать в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Полицейскую верхушку арестовали в БашкирииУнизить чиновника в Башкирии — ₽3000Как просто так получать деньги в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Дороги#Штрафы#Чиновники#Парковка#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Административные правонарушения#Ответственность#Дорожное движение#Платная парковка#Фотофиксация нарушений#Сознательность#Транспортная ситуация
Подпишитесь
Популярное