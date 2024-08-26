Самый загруженный въезд в Уфу встал в одной большой пробке

Сегодня многие жители столицы Башкирии, заезжающие в город со стороны Затонского шоссе были неприятно удивлены огромной пробкой из сотен автомобилей, которая растянулась аж на большую часть объездной ближе к Южному кладбищу. Автолюбители сообщают, что проблема возникла из-за ремонта дороги. По словам очевидцев, потом из автомобилей двигается крайне медленно, буквально по несколько десятков сантиметров.