Самый загруженный въезд в Уфу встал в одной большой пробке

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Сегодня многие жители столицы Башкирии, заезжающие в город со стороны Затонского шоссе были неприятно удивлены огромной пробкой из сотен автомобилей, которая растянулась аж на большую часть объездной ближе к Южному кладбищу. Автолюбители сообщают, что проблема возникла из-за ремонта дороги. По словам очевидцев, потом из автомобилей двигается крайне медленно, буквально по несколько десятков сантиметров.
— Наши дорожники как всегда отличаются. Понедельник, утро, все едут на работу, а они давай дорогу ремонтировать! Неужели нет другого времени? Ну нельзя же так к горожанам наплевательски относиться, — поделился своим мнением Азат Валиев.
— Уже опоздала везде где можно, еду с поселка «8 Марта» и стою уже больше 40 минут, хотя обычно и больше 20 минут не стояла нигде. Безобразие конечно. За выходные не успели сделать, — возмутилась Азалия.
Отметим, что накануне, 25 августа, в воскресенье, огромная пробка была с южной части Уфы со стороны аэропорта на въезд в город. Из-за нескольких аварий очередь из автомобилей растянулась на километры.