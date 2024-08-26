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Самый загруженный въезд в Уфу встал в одной большой пробке

Самый загруженный въезд в Уфу встал в одной большой пробке

26 августа 2024, 04:52
Фото: 1MI
Уфимцы сообщают, что очередь из сотен машин движется буквально по сантиметрам.

Сегодня многие жители столицы Башкирии, заезжающие в город со стороны Затонского шоссе были неприятно удивлены огромной пробкой из сотен автомобилей, которая растянулась аж на большую часть объездной ближе к Южному кладбищу. Автолюбители сообщают, что проблема возникла из-за ремонта дороги. По словам очевидцев, потом из автомобилей двигается крайне медленно, буквально по несколько десятков сантиметров.

Фото: Яндекс карты
— Наши дорожники как всегда отличаются. Понедельник, утро, все едут на работу, а они давай дорогу ремонтировать! Неужели нет другого времени? Ну нельзя же так к горожанам наплевательски относиться, — поделился своим мнением Азат Валиев.
— Уже опоздала везде где можно, еду с поселка «8 Марта» и стою уже больше 40 минут, хотя обычно и больше 20 минут не стояла нигде. Безобразие конечно. За выходные не успели сделать, — возмутилась Азалия.

Отметим, что накануне, 25 августа, в воскресенье, огромная пробка была с южной части Уфы со стороны аэропорта на въезд в город. Из-за нескольких аварий очередь из автомобилей растянулась на километры.

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#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Пробки
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