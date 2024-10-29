Уфимцев просят переобуться

По статистике в заморозки аварии случаются намного чаще, чем в остальное время и самой главной причиной столкновения служит безответственный автолюбитель, который до сих пор не поменял шины. Благодаря халатному отношению виновника к своевременной замене страдает не только он сам, но и другие водители, получая материальный и физический ущерб. Бывали и случаи летального исхода.