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Posted 29 октября, 10:11

Published 29 октября, 10:11

Modified 29 октября, 10:27

Updated 29 октября, 10:27

Уфимцев просят переобуться

Уфимцев просят переобуться

29 октября 2024, 10:11
Фото: 1MI.
В связи с наступлением холодов и заморозков администрация Октябрьского района призывает подумать о безопасности на дороге, пишет управа в своем Telegram-канале во вторник, 29 октября.

Совсем скоро на улицах столицы придет зима, и для того, чтобы обезопасить себя и своих близких на дороге каждый автомобилист должен вспомнить про меры предосторожности. Самым главным шагом в подготовке к зимнему сезону является своевременная замена летних шин на зимние.

Самое идеальное время для переобувания колес начинается с понижения температуры до +5°С и ниже. Если водитель поленится поменять шины или оставит это на последний момент, то избежать аварийной ситуации будет намного тяжелее.

Когда переобуваться на зимнюю резину в Уфе
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По статистике в заморозки аварии случаются намного чаще, чем в остальное время и самой главной причиной столкновения служит безответственный автолюбитель, который до сих пор не поменял шины. Благодаря халатному отношению виновника к своевременной замене страдает не только он сам, но и другие водители, получая материальный и физический ущерб. Бывали и случаи летального исхода.

— Перед тем как провести замену резины, нужно провести диагностику протектора на изношенность, а также проверить давление в шине. Чтобы избежать трагедий и неприятных ситуаций на дороге нужно готовиться к зиме заранее, и соблюдать правила дорожного движения! — отмечают в обращении к автомобилистам Уфы.

Ранее Mkset сообщил про аварию в Кугарчинском районе, унесшая несколько жизней.

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