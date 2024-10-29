Уфимцев просят переобуться

Posted 29 октября, 10:11
Published 29 октября, 10:11
Modified 29 октября, 10:27
Updated 29 октября, 10:27
Совсем скоро на улицах столицы придет зима, и для того, чтобы обезопасить себя и своих близких на дороге каждый автомобилист должен вспомнить про меры предосторожности. Самым главным шагом в подготовке к зимнему сезону является своевременная замена летних шин на зимние.
Самое идеальное время для переобувания колес начинается с понижения температуры до +5°С и ниже. Если водитель поленится поменять шины или оставит это на последний момент, то избежать аварийной ситуации будет намного тяжелее.
По статистике в заморозки аварии случаются намного чаще, чем в остальное время и самой главной причиной столкновения служит безответственный автолюбитель, который до сих пор не поменял шины. Благодаря халатному отношению виновника к своевременной замене страдает не только он сам, но и другие водители, получая материальный и физический ущерб. Бывали и случаи летального исхода.
— Перед тем как провести замену резины, нужно провести диагностику протектора на изношенность, а также проверить давление в шине. Чтобы избежать трагедий и неприятных ситуаций на дороге нужно готовиться к зиме заранее, и соблюдать правила дорожного движения! — отмечают в обращении к автомобилистам Уфы.
Ранее Mkset сообщил про аварию в Кугарчинском районе, унесшая несколько жизней.