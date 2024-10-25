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Чрезвычайные ситуации

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Октябрь
Особым уфимцам раздали противогазы
25 октября, 18:00
Дюжина грибников сгинула в Башкирии
19 октября, 14:28
Сентябрь
Людей в масках вывели из горящего дома в Башкирии
30 сентября, 06:29
Две семьи потерялись в Башкирии
28 сентября, 17:34
Сирены тревоги разбудят Башкирию
27 сентября, 12:06
Шикарный октябрь обещают Башкирии
26 сентября, 17:33
Эротические игры кончились приездом спасателей в Башкирии
22 сентября, 15:56
Курск благодарит Уфу
16 сентября, 13:28
Турист сорвался со скалы в Башкирии
6 сентября, 11:53
Бойцы научат спасать раненых бойцов
1 сентября, 19:15
Август
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
27 августа, 05:25
ЦУП для беспилотников задумали в Башкирии
23 августа, 14:33
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
22 августа, 05:07
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
21 августа, 04:39
Погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз
9 августа, 15:55
Участник пьяного сплава найден в Башкирии
Водолаза достали труп любителя экстремального отдыха из реки Белой после почти недели поисков, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
5 августа, 11:42
Июль
Уфа выходит из берегов
На этот час в 9 муниципальных образованиях Башкортостана зафиксировано 17 ситуаций, связанных с подтоплением территорий в результате дождевого паводка, сообщает председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
30 июля, 14:30
Власти Башкирии оценят бомбоубежища
30 июля, 13:21
Видео. Туристы из-за дождя застряли в Башкирии
В Бурзянском районе Башкортостана из-за сильных ливней размыло дорогу, отрезав туристов от возможности вернуться домой, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
26 июля, 08:33
Деревья пришибли двух человек в Уфе
Еще одна пострадавшая от порывов шквалистого ветра нашлась в Стерлитамаке, сообщает председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
12 июля, 11:15

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