Дюжина грибников сгинула в Башкирии

Posted 19 октября, 14:28
Published 19 октября, 14:28
Modified 19 октября, 14:31
Updated 19 октября, 14:31
Согласно информации экстренной службы, с начала октября спасатели взяли в работу 12 случаев, связанных с потерявшимися в лесах людьми на территории региона. К счастью, если верить статистике ГК по ЧС, обошлось всё без трагедий.
Спасатели напомнили правила безопасности при походе в лес — перед началом маршрута необходимо рассказать о времени своего возвращения и предполагаемом пути близким. Кроме того, плохой идеей будет отправляться в лес с разряженным мобильным устройством. Не стоит, по возможности, и ходить по лесам в одиночестве. Важно заметить, что перед походом не лишним будет убедиться в хорошем состоянии своего здоровья.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкортостане прекратили поиски 25-летней девушки, которая ушла из дома на велопрогулку и не вернулась.