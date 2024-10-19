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Posted 19 октября, 14:28

Published 19 октября, 14:28

Modified 19 октября, 14:31

Updated 19 октября, 14:31

Дюжина грибников сгинула в Башкирии

Дюжина грибников сгинула в Башкирии

19 октября 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney
Башкортостанский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в субботу, 19 октября, отчитался о печальной статистике за второй месяц осени 2024 года.

Согласно информации экстренной службы, с начала октября спасатели взяли в работу 12 случаев, связанных с потерявшимися в лесах людьми на территории региона. К счастью, если верить статистике ГК по ЧС, обошлось всё без трагедий.

Спасатели напомнили правила безопасности при походе в лес — перед началом маршрута необходимо рассказать о времени своего возвращения и предполагаемом пути близким. Кроме того, плохой идеей будет отправляться в лес с разряженным мобильным устройством. Не стоит, по возможности, и ходить по лесам в одиночестве. Важно заметить, что перед походом не лишним будет убедиться в хорошем состоянии своего здоровья.

Велосипедистка сгинула в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкортостане прекратили поиски 25-летней девушки, которая ушла из дома на велопрогулку и не вернулась.

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