Дюжина грибников сгинула в Башкирии

Спасатели напомнили правила безопасности при походе в лес — перед началом маршрута необходимо рассказать о времени своего возвращения и предполагаемом пути близким. Кроме того, плохой идеей будет отправляться в лес с разряженным мобильным устройством. Не стоит, по возможности, и ходить по лесам в одиночестве. Важно заметить, что перед походом не лишним будет убедиться в хорошем состоянии своего здоровья.