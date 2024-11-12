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Posted 12 ноября, 10:02

Published 12 ноября, 10:02

Modified 12 ноября, 10:05

Updated 12 ноября, 10:05

В Башкирии с начала ноября произошло 1500 ДТП

Месяц жестянщика: по 100 аварий ежедневно происходят в Башкирии

12 ноября 2024, 10:02
Фото: ГАИ РБ.

В Башкирии с начала ноября произошло 1500 ДТП

Автомобилистам дали подробную памятку на случай аварии на скованной зимними неприятностями трассе, сообщает пресс-служба Госкомитет РБ по ЧС.

Более 1500 сообщений об авариях на дорогах поступило в Центр обработки вызовов Системы-112 в Республике Башкортостан с начала ноября 2024 года. Таким образом, ежедневно на пульт дежурных поступает в среднем не менее сотни звонков, касающихся ДТП. Причем, абоненты не всегда могут правильно и ёмко донести до оператора всю необходимую для скорейшего оказания помощи информацию. Для помощи и участникам аварий в Башкирии, и спасательным службам, в Госкомитете Республики Башкортостан по ЧС разработали мини-инструкцию для абонентов. Спасатели разместили ее в соцсетях.

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Напомним, с начала ноября 2024 года в регионе серийно перекрывали трассы из-за обледенения дорожного полотна. Кроме того, сильный снегопад и его последствия вызвали ряд аварий с участием общественного транспорта в Уфе.

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