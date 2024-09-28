Две семьи потерялись в Башкирии

Posted 28 сентября, 17:34
Published 28 сентября, 17:34
Modified 28 сентября, 18:24
Updated 28 сентября, 18:24
Как сообщили спасатели, всех заблудившихся — двоих женщин и троих детей — удалось оперативно найти и вывести из лесного массива. Любители активного отдыха изначально планировали прогуляться в районе «Синих скал».
Очарованные красотой природы туристы решили пройти чуть дальше, чем планировали — дорогу назад подруги с детьми в итоге найти самостоятельно не сумели. К счастью, в лесу, хоть и с перебоями, можно было поймать сигнал — отдыхающие обратились в «службу 112» и переслали свои координаты.
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