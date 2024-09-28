Две семьи потерялись в Башкирии

Очарованные красотой природы туристы решили пройти чуть дальше, чем планировали — дорогу назад подруги с детьми в итоге найти самостоятельно не сумели. К счастью, в лесу, хоть и с перебоями, можно было поймать сигнал — отдыхающие обратились в «службу 112» и переслали свои координаты.