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Posted 28 сентября, 17:34

Published 28 сентября, 17:34

Modified 28 сентября, 18:24

Updated 28 сентября, 18:24

Две семьи потерялись в Башкирии

Две семьи потерялись в Башкирии

28 сентября 2024, 17:34
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Башкирия
Спасатели прекратили искать группу туристов, сгинувшую под Белорецком — об итогах спасательной операции отчитался башкортостанский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили спасатели, всех заблудившихся — двоих женщин и троих детей — удалось оперативно найти и вывести из лесного массива. Любители активного отдыха изначально планировали прогуляться в районе «Синих скал».

Очарованные красотой природы туристы решили пройти чуть дальше, чем планировали — дорогу назад подруги с детьми в итоге найти самостоятельно не сумели. К счастью, в лесу, хоть и с перебоями, можно было поймать сигнал — отдыхающие обратились в «службу 112» и переслали свои координаты.

Охотник со сломанным позвоночником сгинул в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что под Ишимбаем потерялся охотник, сломавший себе позвоночник в ходе неудачной вылазки.

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