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Участник пьяного сплава найден в Башкирии

Участник пьяного сплава найден в Башкирии

5 августа 2024, 11:42
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Водолаза достали труп любителя экстремального отдыха из реки Белой после почти недели поисков, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

В Бурзянском районе в понедельник, 5 августа, найдено тело утонувшего туриста из Татарстана. Мужчина был участником отдыха экстремалов по время летнего дождевого паводка в Башкирии. По данным его товарищей, турист из Татарстана был пьян и без спасательного житела. Толща воды скрыла мужчину между населенными пунктами Старосубхангулово и Миндигулово Бурзянского района Башкирии.

Группа любителей экстремального отдыха отправилась на сплав по реке Белой в Башкирии 28 июля 2024 года. В какой-то момент один из участников водной забавы упал с катамарана. Его коллеги по сплаву — группа состояла из 35 человек — сообщили о пропаже спасателям. Сотрудники спасательных ведомств сразу же начали поисковую операцию. Теперь она завершена обнаружение тела туриста в воде. Спасательная операция длилась восемь дней.

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