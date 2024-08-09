Погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз

Погода в в пятницу, 9 августа, может преподнести жителям республики неприятные сюрпризы в виде сильных дождей и гроз. Помимо этого, по данным регионального управления метеорологии, не исключены выпадение крупного града. Также синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра: порывы в отдельных муниципалитетах могут достигать 25 м/c.