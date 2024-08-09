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Published Сегодня, 15:55

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Updated Сегодня, 15:57

Погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз

Погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз

9 августа 2024, 15:55
Фото: 1MI
К каким капризам природы стоит быть готовым в ближайшее время, рассказали в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.

Погода в в пятницу, 9 августа, может преподнести жителям республики неприятные сюрпризы в виде сильных дождей и гроз. Помимо этого, по данным регионального управления метеорологии, не исключены выпадение крупного града. Также синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра: порывы в отдельных муниципалитетах могут достигать 25 м/c.

Напомним, днем ранее, в четверг, 8 августа, мощнейший ливень прошел по Уфе. Помимо подтопленных дождевой водой автодороги и дворов, от непогоды пострадали жилые дома и автомобили. Подробнее о том, как Уфа пережила разгул стихии, Mkset рассказывал здесь.

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