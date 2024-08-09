Погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:57
Погода в в пятницу, 9 августа, может преподнести жителям республики неприятные сюрпризы в виде сильных дождей и гроз. Помимо этого, по данным регионального управления метеорологии, не исключены выпадение крупного града. Также синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра: порывы в отдельных муниципалитетах могут достигать 25 м/c.
Напомним, днем ранее, в четверг, 8 августа, мощнейший ливень прошел по Уфе. Помимо подтопленных дождевой водой автодороги и дворов, от непогоды пострадали жилые дома и автомобили. Подробнее о том, как Уфа пережила разгул стихии, Mkset рассказывал здесь.