В Башкирии собираются создать центр управления беспилотниками

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Центр управления полётами для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должен появиться в регионе до 2030 года. Как гласит стратегия развития отрасли, ключевыми направлениями использования дронов должны стать логистика, лесное и сельское хозяйство, а также мониторинг территорий в целях предотвращений чрезвычайных ситуаций или борьбой с их последствиями. При этом о военной сфере в документе ничего не говорится.
Согласно плану, начать использовать БПЛА в своей деятельности должны будут начать как минимум 3% предприятий региона, занятых в сельское хозяйстве.
Между тем подготовка кадров для управления беспилотниками будет начинаться со школьных парт. Как сообщал Mkset в июле, в регионе уже подготовили соответствующие программы для учеников среднеобразовательных учреждений.
В качестве базы для беспилотников выбрали уже существующий аэродром «Первушино» под Уфой. Именно там разместят Центр управления беспилотниками. При этом управлять дронами оттуда будут не только на территории самой республике, но и соседней Челябинской области. В документе говорится, что летно-экспериментальный комплекс будет иметь транспортные коридоры в Магнитогорск, Сатку и ряд крупных населённых пунктов Башкирии, среди которых Кумертау, Сибай, Салават, Учалы, Нефтекамск, Стерлитамак, Октябрьский, а также Белорецк.
В документе, в частности, говорится и о мерах государственной поддержки, которые необходимо будет ввести для успешного развития этой отрасли. Власти региона допускают, что организации-пользователи БПЛА могут быть освобождены от некоторых налогов и получить другие послабления.