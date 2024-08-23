В Башкирии собираются создать центр управления беспилотниками

В качестве базы для беспилотников выбрали уже существующий аэродром «Первушино» под Уфой. Именно там разместят Центр управления беспилотниками. При этом управлять дронами оттуда будут не только на территории самой республике, но и соседней Челябинской области. В документе говорится, что летно-экспериментальный комплекс будет иметь транспортные коридоры в Магнитогорск, Сатку и ряд крупных населённых пунктов Башкирии, среди которых Кумертау, Сибай, Салават, Учалы, Нефтекамск, Стерлитамак, Октябрьский, а также Белорецк.