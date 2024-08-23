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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

В Башкирии собираются создать центр управления беспилотниками

В Башкирии собираются создать центр управления беспилотниками

23 августа 2024, 14:33
Фото: 1MI
Такую цель заложили в стратегию развития области БПЛА в Башкортостане до 2030 года — документ подписал руководитель региона Радий Хабиров.

Центр управления полётами для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должен появиться в регионе до 2030 года. Как гласит стратегия развития отрасли, ключевыми направлениями использования дронов должны стать логистика, лесное и сельское хозяйство, а также мониторинг территорий в целях предотвращений чрезвычайных ситуаций или борьбой с их последствиями. При этом о военной сфере в документе ничего не говорится.

Согласно плану, начать использовать БПЛА в своей деятельности должны будут начать как минимум 3% предприятий региона, занятых в сельское хозяйстве.

Между тем подготовка кадров для управления беспилотниками будет начинаться со школьных парт. Как сообщал Mkset в июле, в регионе уже подготовили соответствующие программы для учеников среднеобразовательных учреждений.

Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии
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В качестве базы для беспилотников выбрали уже существующий аэродром «Первушино» под Уфой. Именно там разместят Центр управления беспилотниками. При этом управлять дронами оттуда будут не только на территории самой республике, но и соседней Челябинской области. В документе говорится, что летно-экспериментальный комплекс будет иметь транспортные коридоры в Магнитогорск, Сатку и ряд крупных населённых пунктов Башкирии, среди которых Кумертау, Сибай, Салават, Учалы, Нефтекамск, Стерлитамак, Октябрьский, а также Белорецк.

В документе, в частности, говорится и о мерах государственной поддержки, которые необходимо будет ввести для успешного развития этой отрасли. Власти региона допускают, что организации-пользователи БПЛА могут быть освобождены от некоторых налогов и получить другие послабления.

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