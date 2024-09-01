Бойцы научат спасать раненых бойцов

Из фото, приложенных к посту можно заметить, что помогать работе нового Центра тактической медицины в Уфе решили и бойцы ЧВК «Вагнер». Мужчины с шевроном «музыкантов» попали на снимки публикации. Из фотогалереи также понятно, что занятия проводятся в спортивном зале, обнесенном маскировочной сетью. Навыки отрабатывают на учебных манекенах и их частях. По большей части, участниками занятий являются представители сильного пола.



Заметим, что об аналогичных курсах в конце августа 2024 года сообщили представители Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Вместе с москвичами там разработали и запустили экспресс-курсы по тактической медицине. Все самые важные знания и навыки готовы передать в двухдневный срок. В августе эти курсы прошли представители промпредприятий Татарстана. Известно об участии 30 человек.



Добавим, что 1 сентября в Уфе открыли новое здание медицинского колледжа № 2 Башгосмедуниверситета. Оно расположено на улице Репина в Черниковке — в бывшем профессиональном училище № 5. Новое здание рассчитано на 500 студентов. Его открыли после ремонта. Учащиеся там студенты, как предполагается, потом продолжат карьеру в медицинских организациях северной части республиканской столицы.



