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Published Сегодня, 19:15

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Updated Сегодня, 19:17

Центр тактической медицины открыли в Уфе

Бойцы научат спасать раненых бойцов

1 сентября 2024, 19:15
Фото: Максим Забелин

Центр тактической медицины открыли в Уфе

Курсы будут работать при Башкирском государственном медицинском университете, сообщил руководитель администрации Главы Республики Башкортостан Максим Забелин.

Центр тактической медицины начнет свою работу в 2024/25 учебном году в Башкирском государственном медицинском университете. Заниматься на курсах смогут лишь студенты медицинских колледжей и вузов, а не все желающие. Военные врачи, обладающие настоящим опытом оказания помощи раненым на поле боя, будут вести практические занятия по тактической медицине для студентов. Они также обучат будущих медиков навыкам первой помощи в экстренных ситуациях и при ЧС.

Из фото, приложенных к посту можно заметить, что помогать работе нового Центра тактической медицины в Уфе решили и бойцы ЧВК «Вагнер». Мужчины с шевроном «музыкантов» попали на снимки публикации. Из фотогалереи также понятно, что занятия проводятся в спортивном зале, обнесенном маскировочной сетью. Навыки отрабатывают на учебных манекенах и их частях. По большей части, участниками занятий являются представители сильного пола.

Заметим, что об аналогичных курсах в конце августа 2024 года сообщили представители Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Вместе с москвичами там разработали и запустили экспресс-курсы по тактической медицине. Все самые важные знания и навыки готовы передать в двухдневный срок. В августе эти курсы прошли представители промпредприятий Татарстана. Известно об участии 30 человек.

Добавим, что 1 сентября в Уфе открыли новое здание медицинского колледжа № 2 Башгосмедуниверситета. Оно расположено на улице Репина в Черниковке — в бывшем профессиональном училище № 5. Новое здание рассчитано на 500 студентов. Его открыли после ремонта. Учащиеся там студенты, как предполагается, потом продолжат карьеру в медицинских организациях северной части республиканской столицы.

Фото: Максим Забелин
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Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в зоне СВО погиб обвиняемый в чудовищном убийстве бывшей жены житель Стерлитамака. Он не продержался на передовой и месяца. Контракт мужчина подписал, находясь в статусе обвиняемого, что, по сути, является признанием вины во вменяемых ему преступлениях.

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